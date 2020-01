Resumo: 49º Episódio - 8 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina acaba tudo com David, diz que parecem mais amigos que namorados. Quer dar um tempo. David aceita. Afonso diz a Xana que afinal não matou Rui, mas que tudo lhe parece confuso.

Diogo diz a Arminda que deu a morada da herdade para receber uma encomenda. Arminda quer que ele mostre o envelope que ele guardou. Diogo disfarça e sai. Arminda fica muito desconfiada.

Eduarda diz a Bruno que não paga o resto até o serviço que encomendou não for concluído. Francisco mostra noticia do jornal que diz que a organização de Samuel foi apanhada e falam no nome de Eduarda.

Tomás mostra jornal a Joana, diz que ao ajudar a família fez algo que o pode prejudicar. Germano e os jornalistas querem falar com ele. Tomás diz que não tem comentários a fazer.

Martim acorda e sente-se estranho ao perceber que tem um aparelho implantado. Beatriz diz que o médico já vai explicar-lhe tudo. Tiago entra e também conversa com o filho.

Carla conversa com Xana, ela diz que dá azar ao Afonso. Carla diz que entregou os papéis do divórcio. Xana queixa-se que a irmã está insuportável com toda a gente.

Prazeres está indignada. Marco Paulo tem a certeza que foi André e os amigos, mas não tem provas. Prazeres culpa Carla. Marco diz à mãe para ela ficar quieta. Ele vai resolver os seus problemas sozinho.

Elsa faz chantagem com Filipe. Ele conta mais uma história das suas beatas. Tina entra e não gosta de ver Elsa e Filipe juntos. Elsa fica desconfiada, pergunta se há alguma coisa entre eles.

Arminda despacha os trabalhadores. Afonso conta a Arminda o que lhe disseram no posto. Ele pensou que Rui estava morto quando o deixou, mas não. Ele só morreu horas depois. Conta que Tiago é que ficou com ele.

Diogo recebe telefonema de Carlos a dizer que o vídeo de Jorge chegou à PJ e eles têm de investigar. Diogo pergunta se na vila vão ficar a saber quem ele é. Está preocupado e inquieto.

Rosete e Francisco estão tristes porque não conseguem ficar juntos. Ela decidiu que vai mesmo embora e Francisco não pode deixar a família nem empresa.

Prazeres dá 50 euros a Vasco, quer que ele arranje alguém para bater em André, quer vingar-se pelo que fez a Marco. Vasco diz que não conhece esse tipo de gente.

Diogo diz a Henrique que não teve nada a ver com o atropelamento de Jorge. Estava a trabalhar. Mafalda e os colegas podem comprovar isso. Fala bem do trabalho de Mafalda e Henrique fica contente em saber.

Tomás está devastado e conta tudo a Joana. Diz que teve de aprovar o projeto para salvar a família. Ela fica chocada. Tomás diz que deve uma explicação a quem o elegeu. Tomás admite que aprovou porque ameaçaram a família dele. Diz que está a ser alvo de uma investigação. Sabe que desiludiu as pessoas que votaram nele, por isso, demite-se.

Médico diz a Martim que vai ativar o aparelho que ele tem implantado. Martim reage bem ao tratamento e as pernas começam a mexer.

Raul e André ouvem as notícia sobre a demissão de Tomás e o envolvimento de Eduarda com os agiotas. Sílvia está contente porque Catarina deixou David.

Diogo e Carlos vêm vídeo que Jorge fez. Ele acusa Diogo de o ter matado e conta que Diogo é Rodrigo Bastos, filho de Vicente. Diz que ele está na herdade para se vingar. Diogo percebe que a história de Irene é mentira e Eduarda é a culpada.

Eduarda fica indignada quando Germano entra na fundação e faz todo o tipo de perguntas, diz que está a dar-lhe a oportunidade dela dar a sua versão dos factos. Eduarda pede a Afonso para meter Germano na rua.

Henrique quer saber como está Marco. Pergunta se ele precisa de uns dias ou de um psicólogo. Marco diz que não quer saber de André nem dos comentários que fazem dele.

Rosete vai ao hospital e estranha ver Eduarda com Jorge.