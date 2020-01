Resumo: 48º Episódio - 7 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno liga a Eduarda a dizer que o serviço está feito, quer o resto do pagamento para desaparecer. Do outro lado, Eduarda fica mal disposta, sai da fundação quase a vomitar. Rosete liga para o 112 a pedir ajuda.

André provoca Marco, que farto dele acaba por contar que ele e Carla estão juntos e felizes. André fica fora de si. Henrique fala do atropelamento e da fuga. Manda André e Marco irem ao local com ele.

Mafalda pede a Diogo para a ensinar a montar. Sente-se mal. Diogo repara e diz a ela para ir para casa e marcar uma consulta no médico.

Filipe mostra cadernos das contas da Igreja a Raul, que fica impressionado. Pede desculpa por ter desconfiado dele. Prazeres conta que um homem foi atropelado e o condutor fugiu. Carlos supeita que pode ser Jorge.

Eduarda responde mal a Afonso, diz que não tem notícias de Martim. Afonso não percebe o nervosismo da mãe. Abraça-a, fala no irmão que morreu e Eduarda fica emocionada.

Diogo fica aflito com a possibilidade de ter sido Jorge a vítima do atropelamento. Tem medo que o vídeo a dizer que ele é Rodrigo chegue às mãos de Eduarda. Pede para Carlos descobrir se foi mesmo ele.

Rosete está impressionada com o atropelamento a que assistiu. Tina diz para ela aceitar o dinheiro do Francisco e reabrir o bar. Xana provoca Tina, conta da reunião de Elsa e Fonseca. Tina fica com raiva.

Mafalda está muito mal disposta. Tomás diz-lhe para confiar nele e Mafalda cede. Conta que tem HIV. Tomás diz que ela tem de contar aos pais, mas Mafalda não quer.

Tiago aproveita, que Martim está no recobro, para convidar Beatriz para almoçar. Ela não aceita e não quer o filho sozinho no hospital.

Eduarda pede a André para estar atento à investigação, para ver se arquivam o caso do atropelamento. André diz que Jorge não morreu, está em coma no hospital, mas vivo. Eduarda fica chocada e pede-lhe para encontrar Bruno, quer falar com ele. Diogo chega para saber de Martim. Eduarda sai. Diogo mete um vírus no portátil de Eduarda.

Carlos olha para Jorge com alguma compaixão. Acha que Jorge vai morrer.

Carlos diz a Diogo que Jorge não morreu, está em coma. Existem muitas teorias, mas nenhuma prova o que aconteceu. Carlos repara que Diogo tem acesso ao email de Eduarda, mas não comenta nada.

Beatriz e Tiago estão em videochamada com a família, contam que correu tudo bem com Martim e que no dia seguinte vão fazer mais testes, é cedo para dizer se volta a andar. Eduarda continua muito nervosa. Afonso diz para ela se aclamar, mas Eduarda acaba por explodir.

Henrique acusa Mafalda de inventar uma doença para não ir às aulas nem trabalhar. Mafalda chora e diz que pagou um preço alto pelas asneiras que fez. Henrique fica apreensivo.

Joana desabafa com Tomás, a terapia de casal não está a funcionar. Tomás diz para ela dar tempo. Joana comenta a fita da filha. Tomás fica constrangido e pede a Joana para ter uma conversa com a filha.

Os amigos de André agarram Marco Paulo. Metem-lhe um capuz na cabeça e arrastam-no para fora. André assiste a tudo satisfeito.

Diogo procura por correspondência nova, mas não encontra nada. Liga para a nova secretária da fundação e fica a saber que vai tudo para a casa grande.

Henrique diz a Afonso que Rui morreu por volta das 3h30 da manhã, sufocado no próprio vómito e não pela queda. Diz que Tiago nega ter ido ajudá-lo. Diz para Afonso ir para casa e esquecer o assunto.

Carla entrega os papéis do divórcio a André, que a trata mal. Carla diz que não tem medo dele. André fica irritado.

Filipe e Diana ficam incrédulos ao verem Marco Paulo naquele estado, ajudam-no. Alguns curiosos aproximam-se e comentam. Henrique ajuda Marco. Prazeres fica furiosa, diz que vai apanhar quem fez aquilo ao filho.

Arminda sai com Pereira. Diogo entra e começa a mexer na correspondência. Repara num envelope sem remetente que parece ter uma pen dentro. Arminda apanha-o e quer saber o que ele está ali a fazer.