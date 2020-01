Resumo: 47º Episódio - 6 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Norberto bebe. Elsa encara Afonso, quer vingar-se de Xana e de Vasco. Norberto vê Afonso e fica fora de si. Diz que não vai descansar até ele pagar pela morte do filho. Desmaia. Afonso quer levá-lo para o hospital.

Marco Paulo quer saber porque é que a mãe, de repente aceita Carla. Prazeres diz que o amor deles é verdadeiro. Marco percebe que a mãe aceitou Carla porque não quer que ela vá embora da vila.

Filipe pede perdão a Tina por não ter acreditado nela, conta que foi Prazeres quem lhe roubou o dinheiro. Tina fica furiosa. Tina faz-se de difícil. Filipe diz que tem um plano para Prazeres devolver o dinheiro e beija-a.

Eduarda paga a Samuel e a dívida fica saldada. Eduarda diz para eles nunca mais se aproximarem da sua família. Samuel sai e Eduarda fica aliviada.

Tiago traz um boné para Martim. Não gosta que o filho insista em ser comando. Beatriz ainda não está recuperada da viagem. Tiago começa a falar da lua-de-mel. Ela muda de conversa e fala do tratamento.

Xana e Catarina falam das aulas de dança. Sílvia não gostou. Xana ralha com a irmã por causa da mãe. Catarina defende Carla. Sílvia diz que se os pais estivessem juntos não podiam ser amigas. Catarina fica constrangida.

No Hospital, Arminda está muito nervosa sem notícias de Norberto. Afonso sente-se culpado, diz que Norberto se enervou quando o viu. Carla diz que Norberto está bem, só precisa de fazer mais exames.

Jorge diz que vai embora de Vila Brava, diz que Eduarda não tem dinheiro. Finge-se chocado ao saber que Irene teve um AVC. Diogo fica furioso. Carlos diz que a judiciária montou uma operação para apanhar Samuel.

Eduarda quer brindar. Diz a Francisco que acabou de pagar a última prestação da dívida a Samuel. Francisco diz para ela brindar com ela própria e sai. Eduarda fica irritada.

A Judiciária arromba a porta e prende Samuel. Ele quer saber quem os mandou ali. Lopes diz que procuram dinheiro lavado. Diz também que ele é acusado de tentativa de rapto e homicídio.

Prazeres está preocupada com Norberto, ainda não tem notícias dos exames. Tina entra. Vê Prazeres e aproveita para falar do roubo, faz ameaça. Diz que Deus é justo e vai castigar quem a roubou. Prazeres fica constrangida e assustada.

Falam da doença de Norberto. Tem Diabetes tipo 2. Carla diz que ele tem de fazer a medicação e tomar tudo o que o médico disse. Norberto está assustado. Carla conversa com ele.

Diogo descobriu provas de como Eduarda desvia dinheiro da fundação. Quer denunciá-la. Carlos diz que a fundação ajuda muita gente, e Eduarda pode ser inocente do rapto. Diogo desespera, não sabe o que fazer.

Norberto queixa-se da dieta. Arminda segue as indicações da médica e ralha com ele. Diz para ele agradecer a Afonso que o levou ao hospital. Norberto fica furioso. Prazeres está do lado de Norberto. Arminda perdoa Afonso.

Marco diz para Carla não dar muita conversa à mãe. Diz que ela tem de falar com as filhas e contar-lhes que estão juntos. Carla acha cedo. Marco diz que quanto mais tempo passar pior.

Prazeres fica aflita, acha que Deus castigou Norberto com diabetes porque ela roubou o dinheiro. Filipe convence-a a doar o dinheiro à igreja. Prazeres entrega o dinheiro a Filipe, que fica aliviado.

Afonso quer saber como está Norberto. Arminda diz que ele tem diabetes. Pede para ele ir embora. Norberto e Vasco entram e ficam furiosos ao ver Afonso. Este sai devastado e Arminda tem pena dele.

Beatriz está nervosa e exausta. Tiago diz que tem a certeza que o tratamento vai resultar. Aproveita e tenta mais uma aproximação a Beatriz.

Jorge espera por Eduarda. Liga para ela, mas não atende. Vê um carro a aproximar-se, pensa que é ela. O carro atropela Jorge, de forma violenta, e segue caminho. Jorge fica inanimado no chão.