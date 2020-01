Resumo: 45º Episódio - 2 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo, furioso, diz que Tiago lhe meteu alguma coisa na bebida e que o tentou matar. Carlos diz que Tiago o salvou, não faz sentido. Carlos diz que encontrou Irene e Diogo quer ir falar com ela.

Norberto e Arminda discutem. Ele quer que ela vá embora da herdade. Diz que ela tem de honrar a memória do filho. Vasco intervém. Catarina tira um dos discos onde Prazeres guardou o dinheiro, Prazeres fica aflita e tira-lhe o disco.

Tiago mente, diz a Henrique que Afonso nunca lhe ligou a pedir ajuda. Que nunca esteve perto de Rui. Diz ainda que a versão de Afonso não bate certo com os ferimentos de Rui. Henrique dica intrigado.

Carlos acha que tudo é uma manobra de diversão de Jorge. Diogo diz que se for, ele vai sofrer as consequências. Diogo avança, quer perceber se Irene é a verdadeira culpada do seu rapto.

Noémia diz a Carlos e Diogo para se aproximarem. Irene está sentada, Noémia explica que ela está paralisada e quase não fala devido a um AVC. Carlos e Diogo ficam chocados.

Eduarda encara Rosete. Assume que foi ela que fez queixa a ASAE e que fez com que os empreiteiros fossem embora. Diz a Rosete que só vai deixá-la em paz no dia em que ela desaparecer de Vila Brava.

Diogo e Carlos fazem perguntas a Noémia, mas ela não sabe de nada. Tentam falar com Irene, mas esta não reage. Noémia pede para eles irem embora. Diogo diz que se a Irene é culpada, a justiça já foi feita.

Sílvia trata mal Carla. Acabam a discutir. André entra e defende Sílvia. Carla diz que todo esse ódio está a prejudicar as miúdas. André expulsa Carla de casa.

Henrique conta a Marco Paulo que Prazeres anda a ligar para os serviços centrais para impedir a transferência dele. Já andam a contar anedotas sobre ela no posto. Diz para ele resolver o problema. Marco fica incrédulo.

Diogo, furioso, encara Tiago, quer saber o que ele meteu na sua bebida. Diz que fez exames e vai descobrir. Tiago nega tudo, diz que ele salvou-lhe a vida.

Eduarda oferece diário a Martim, quer que ele escreva tudo ao fim do dia e lhe ligue sempre. Beatriz assiste comovida. Eduarda elogia Tiago. Beatriz duvida da boa vontade de Tiago.

Fonseca quer uma dupla. Elsa não gosta da ideia, diz que ela canta desde criança. Raul mostra poster da filha. Fonseca diz que se ela não quer arranja alguém para cantar com Tina. Elsa cede contrariada.

Marco Paulo está indignado e diz à mãe que o que ela fez foi uma vergonha. É a chacota da guarda. Diz que está farto que ela se meta na sua vida. Diz que vai viver com Carla. Catarina apoia o pai.

Rosete está farta e diz a Francisco que foi Eduarda que mandou a ASAE ao bar. Decidiu vender o bar e deixar Vila Brava. Francisco fica destroçado.

Jorge está reunido com Germano, ele diz que tudo o que tenha a ver com Eduarda é notícia para eles. Jorge diz que sabe tudo sobre o passado dela.

Eduarda mostra a Jorge pré reservas de viagens. Diz que tem de fazer as coisas com calma. E ainda faltam os passaportes. Jorge cede.

Tina fala entusiasmada do seu projeto musical. Filipe não quer saber, quer o dinheiro que ela roubou. Tina diz que não o pode ajudar, não sabe quem o roubou a ela. Filipe, desesperado, manda-a embora.

Carla olha para as fotos com as filhas e fica triste. Fica surpreendida ao ver Prazeres. Esta diz que finalmente viu que o amor entre ela e Marco é verdadeiro. Quer ficar ao lado deles, não quer perder o filho.

Eduarda lê sms de Jorge e fica muito irritada. Afonso entra à procura de Martim e encontra a mãe. Percebe que ela não está bem. Eduarda grita com ele.

Beatriz está de partida para Boston, mas antes quer saber como está Diogo. Ele diz que está bem, para ela se concentrar na operação do filho.