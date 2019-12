Resumo: 43º Episódio - 27 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres liga para Esteves e pede para não tratar do pedido de transferência do filho. Fica chateada com a resposta. Catarina diz ao pai para ele não fugir, para mostrar a toda a vila que o amor não se escolhe. Marco fica emocionado.

Afonso chora, devastado. Diz a Arminda que vai parar à prisão, quer pagar pelo que fez mas não quer ir sabendo que ela o odeia. Arminda, destroçada, manda-o sair. Mercedes consola Arminda e ajuda-a a cozinhar.

Jorge diz a Diogo que mentiu: não foi Eduarda que o mandou raptar. Diz que só queria vingar-se dela por ela o ter deixado e que tiveram um caso. Diz que mulher que ele ouviu era Irene, a cunhada. Diogo fica perturbado.

Carlos fala ao telemóvel com um ex-colega, precisa de um trunfo contra Jorge. Não há nada. Fala da localização do sítio onde Diogo esteve raptado. Estão a vigiar os raptores e já pediram escutas.

Jorge consegue semear a dúvida em Diogo. Diz que só se quis vingar de Eduarda por ela o ter trocado pelo pai dele. Diz que pode ser culpada de muita coisa mas do rapto dele não é.

Francisco diz a Rosete que ninguém ouviu falar no empreiteiro que ela contratou. Ela fica de rastos, adiantou dinheiro das obras ao empreiteiro. Recusa ajuda de Francisco. Falam da família e do aniversário de Martim. Ele lembra-se do filho que perdeu.

Elsa ameaça Filipe. Quer que ele lhe conte os segredos das confissões ou vai investigar a vida dele.

Raul está desconfiado e não acredita em Filipe. Acha que ele é um aldrabão. Prazeres defende Filipe. Carlos pede desculpa a Prazeres por tê-la ofendido, por ter sido bruto com ela.

Eduarda entrega o comprovativo de transferência a Samuel. Faltam 150 mil euros. Eduarda fala no empreendimento, quem vai aprovar os 100 mil euros como incentivo. Samuel diz que trata disso.

Diogo conta a Carlos que Jorge diz que Eduarda é inocente no seu rapto, que a mulher que ele ouviu era Irene a cunhada. Carlos diz que isso é tudo mentira. Diogo tem dúvidas. Decidem procurar Irene.

Eduarda e Beatriz discutem. Eduarda quer ir também a Boston. Beatriz diz que não, dá conta do recado e ela tem de ficar para apoiar Afonso. Eduarda quer fazer uma festa para Martim mas Beatriz recusa. Vão respeitar a decisão dele.

Joana está chateada com David por ele não ir às aulas. Xana obriga Silvia a sentar-se com David. Este conta que foi ele quem libertou os animais. Silvia diz que para a próxima quer ir com ele.

Prazeres provoca Rosete, esta responde à letra e ainda goza com ela. Tina diz a Rosete para ela ir à festa de Martim. Mostra onde vai de férias e mostra também envelope com dinheiro. Prazeres fica atenta.

Beatriz diz a Diogo que precisa da sua ajuda para fazer uma surpresa a Martim: quer que ele monte um cavalo. Martim entra com Afonso e diz que quer que Diogo vá à sua festa. Beatriz não tem coragem de negar o pedido ao filho.

Prazeres entra em casa fogueada, acabou de roubar Tina e está aflita. Diz que aquilo é dinheiro sujo e tem de ser usado para o bem. Esconde as notas dentro dos discos de Marco Paulo.

Tina entra desvairada, diz que lhe roubaram todas as suas poupanças ali no café. Raul diz para ela fazer queixa no posto. Elsa recebe um telefonema e, eufórica, diz que o agente quer falar com elas. Tina abraça Elsa de alegria.

Pereira entrega a Tiago uma pen drive. Tiago paga e Pereira vai embora. Tiago vê fotografias de Beatriz em computador em várias situações. Pára numa foto só dela e faz-lhe uma carícia, emocionado.