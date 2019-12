Resumo: 42º Episódio - 26 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz está ao telemóvel com Tiago e fala de Martim. Combinam um encontro. Afonso está triste por causa de Xana. Beatriz diz que não faz sentido ele ter acabado com ela. Ela gosta mesmo dele e não estavam juntos quando ela esteve com Vasco.

Eduarda é dura com Jorge e diz-lhe que não faz sentido aproximar-se de Beatriz porque vão fugir. Diz-lhe para ficar quieto e que vai tratar de tudo. Pergunta-lhe por Carlos e Jorge mente. Eduarda deixa-lhe dinheiro e sai.

Carlos diz a Diogo que está a tentar identificar o sítio para onde os agiotas o levaram. Diogo, seco, não liga para o que o pai diz.

Xana quer falar com Elsa, mas esta não quer ouvi-la. Acabam a discutir e a ofender-se uma à outra.

Filipe diz a Tina para devolver o dinheiro que roubou. Precisa de acabar as obras e não pode dizer que foi roubado porque ninguém vai acreditar nele. Ela não quer. Filipe beija-a e promete que arranja dinheiro para eles fugirem.

Diogo dá contactos a Iva. Arranjou-lhe trabalho em Lisboa. Ela agradece e diz que está feliz por ter saído da herdade. Diz que, um dia, Eduarda vai ser apanhada. Despedem-se como amigos.

Beatriz conversa com Mafalda e diz-lhe que se ela quer ajudar tem de perder o medo dos cavalos. Mafalda monta e acaba por dizer que acha que Diogo é uma espécie de encantador de cavalos. Beatriz fica incomodada.

O procurador interroga Raul sobre o que viu no dia em que Diogo e Tiago estiveram à pancada na rua. Raul conta o que viu e diz que Diogo não deu hipótese a Tiago.

Marco entra no posto. André pede-lhe para apanhar vaca que anda à solta na via pública. Farto, Marco diz que pediu transferência de posto, para o deixar em paz. André obriga Marco a ir.

Afonso quer falar com Xana mas ela não o deixa. Diz que sempre o apoiou nos bons e maus momentos e que o ama acima de tudo. Afonso pede desculpas, os dois beijam-se e fazem as pazes.

Jorge diz a Beatriz que gostava de ter aulas de equitação. Ela pede a Diogo para mostrar a herdade a Jorge e sai. Diogo expulsa Jorge da herdade. Diz para ele se manter longe de Beatriz.

Diana diz a Henrique que foi multada por ter falhado seguro do carro um dia. Chora e diz que não tem dinheiro para pagar a multa. Henrique fica com pena e altera o valor para 30 euros. Pede para não contar a ninguém.

O procurador interroga Eduarda sobre o eu aconteceu com Tiago e Diogo, quer saber se ela viu a agressão com a garrafa. Ela diz que sim e defende Diogo. Diz que foi Tiago que agarrou na garrafa para atacar Diogo. Este só se defendeu. Diogo não tentou matar ninguém.

Tiago encara Diogo, não quer que ele ajude Martim a fazer os trabalhos sobre os comandos para a escola, porque não quer que ele siga a carreira militar. Diogo diz que ele é muito novo. Tiago diz-lhe que vai almoçar com Beatriz.

Elsa está a gravar um vídeo para o Instagram. Tina chega e diz para ela esquecer o Vasco e partir para outra. Viu Vasco a vender muito merchandising da santinha.

Filipe diz que o altar também está com ploblemas e pede mais dinheiro a Mercedes. Esta pede para ver as contas, acha que Filipe está a ser enganado. Filipe faz-se de ofendido e ela recua.

Vasco está abatido. Elsa entra na papelaria e pede tudo o que tenha a ver com a santinha. Vasco diz que não, a ideia também foi dele e não vai abdicar disso. Discutem. Chegam a um acordo: 65% para ela e 35% para ele.

Tiago e Beatriz conversam sobre tratamento em Boston. Os dois estão de acordo em experimentar. Têm de convencer Martim. Tiago diz que a terapia está a ajudá-lo muito. Pede desculpas a Beatriz por tudo o que fez.

Jorge quer ir embora de Vila Brava. Eduarda manipula Jorge, diz para ele ter paciência. Consegue arranjar meio milhão para fugirem para o Bali que não tem acordo de extradição. Diz a Jorge que precisa de foto dele para documento falso.