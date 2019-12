Resumo: 40º Episódio - 20 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz está orgulhosa de Martim. Ele lê o trabalho que fez na escola. Beatriz diz que ela e Tiago já estão divorciados. Martim aceita. Quer ir à festa, tem saudades das farturas.

Carlos mente, diz que não conhece Jorge de lado nenhum e não sabe onde ele descobriu a sua alcunha. Diogo diz que ele está a esconder alguma coisa sobre o Jorge e não percebe o quê.

Filipe está aflito e decide improvisar porque não ouve bem o que Tina diz. Faz um discurso emotivo sobre as pessoas da vila. Arminda pensa no Rui e no Afonso. Tomás não consegue falar com a banda e Elsa quer cantar.

Xana está pronta para festa. Sílvia diz que não vai, nunca vai ser como ela ou Catarina. Xana elogia a irmã, diz que a ajuda com roupa e maquilhagem. Sílvia não quer.

Francisco quer ajudar Rosete e oferece-lhe dinheiro. Rosete não aceita. Não resistem um ao outro e beijam-se, apaixonados e cheios de saudades.

Prazeres tenta vendar rifas. Vasco fica furioso ao ver Afonso. Xana defende Afonso, diz que ele confessou e vai pagar pelo que fez.

Filipe está eufórico e diz a Tina que correu tudo bem e que sentiu uma ligação com as pessoas da vila. Tina diz que ele esteve bem.

Joana dança com Henrique. Tomás disfarça o que sente ao vê-los e Elsa pressiona Tomás para cantar.

Diogo está abatido. Martim fica contente ao vê-lo e pergunta se vai à festa. Diogo diz que não. Martim afasta-se ao ver os colegas e Diogo conta a Beatriz que discutiu com o pai.

Carla e Marco falam sobre Afonso. Marco acha que ele matou o primo e tem de pagar. Carla diz que foi um acidente. Não falam mais do assunto e beijam-se.

David está com o pé magoado e diz para Catarina ir à festa. Ela não quer ir, prefere ficar com ele. Põe uma música romântica a tocar e dança com ele, David deixa-se levar.

Tomás deixa Elsa cantar a sua música. Vasco fica angustiado. Elsa canta com Tânia e Tina a dançar com ela. Xana sobe ao palco e diz que estava com Vasco na sacristia. Grande confusão!

Eduarda diz a Jorge que quer fugir com ele, só precisa de uns dias para poder levar dinheiro suficiente. Jorge não acredita nela. Eduarda seduz Jorge, que cede e aceita fugir com ela.

Tiago está triste por ter assinado o divórcio. Diz ao pai que perdeu a Beatriz de vez. Tomás tenta animar o filho, mas só consegue irritá-lo.

Diogo procurava o pai e dá de caras com Beatriz. Um músico toca algo romântico para os dois. Eles dançam e Diogo diz que não a quer magoar.

Prazeres e Raul comentam os acontecimentos da festa. Carlos entra abatido e pede uma aguardente. Raul e Prazeres estranham porque nunca o viram beber.

Diogo e Beatriz acabam de dançar. Beatriz diz para ele pensar bem no problema do pai, que não é tão grave que não se possa resolver. Diogo diz que ele mentiu. Alguém tira fotografias aos dois.

Carlos pede mais um copo. Prazeres vai falar com ele e Carlos é bruto, diz que ela é maçadora e não tem noção. Prazeres fica ofendida.

Elsa está furiosa. Vasco diz que envolver-se com Xana foi um erro, pede para ela o perdoar. Elsa diz que não o vai perdoar nunca e acaba a relação.

Xana discute com Afonso por causa do escândalo da festa e manda-o embora. Sílvia não acredita que ela esteve com Vasco.

Beatriz acha que a mãe devia falar com Arminda e Norberto. Eduarda não os quer na herdade. Beatriz quer comprar um cavalo. Eduarda sugere desviar o dinheiro para pagar a dívida aos agiotas. Beatriz não quer acreditar na proposta da mãe.