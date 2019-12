Resumo: 39º Episódio - 19 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás está chateado porque Tiago não lhe contou que deu dinheiro aos Ferreira. Tiago diz que eles precisam do empreendimento na mesma. Está triste, não quer perder Beatriz nem assinar o divórcio no dia seguinte.

Elsa tenta animar Vasco. Não consegue, ele fica chateado porque Elsa insiste em cantar a música na sacristia da igreja na festa. Elsa diz ao pai que vai convidar a banda para almoçar no café, em troca de publicidade.

Catarina conta a David o que aconteceu com Sílvia, diz que ela ainda é virgem. David fica atrapalhado. Ela pergunta se o problema é ela. David diz que não, ela é linda e atira-se para cima dela, mas magoa-se num pé.

Prazeres está a confessar-se. Fala dos sonhos que tem tido e que jurou ser fiel ao marido até morrer. Filipe diz que ela tem de arranjar alguém, é o que Deus quer. Como castigo, diz para ela não olhar para a cara da santa na festa.

O cavalo já melhorou. Beatriz diz que tem de descobrir o que Arminda e Norberto pensam fazer em relação a Afonso. Diogo diz que se fosse com ele ia até às últimas consequências.

Henrique diz a Afonso para passar no posto para se formalizar um depoimento. Xana quer fugir com o namorado. Afonso diz que matou uma pessoa e vai ter de pagar por muito que lhe custe.

Norberto não dá hipótese de conversa a Francisco e diz que ele e Arminda vão embora da herdade. O pai de Vasco diz que fez queixa na polícia e o processo da morte de Rui vai ser reaberto. Francisco fica tenso.

Eduarda irritada porque Jorge apareceu na fundação, ele além do dinheiro quer um carro. Francisco entra e interrompe. Jorge sai. Francisco diz que Norberto fez queixa de Afonso. Eduarda fica fula.

Carlos diz que tem a certeza que Prazeres sabe um segredo sobre Eduarda. Diogo vê o processo de Jorge, diz que está a apaixonar-se por Beatriz e saber que é o irmão dela não é suficiente para se afastar. Carlos fica preocupado.

Beatriz está nervosa porque Tiago não chega. A conservadora não quer esperar. Tiago entra e pede desculpa. A conservadora pergunta se o divórcio é por mútuo acordo. Beatriz diz que sim, mas Tiago não responde.

Martim está preocupado com o divórcio dos pais. Faz perguntas ao avô. Quer falar com Diogo. Francisco diz que ele trabalhou a noite toda, mas Martim insiste e diz que precisa de falar com ele por causa de um trabalho na escola.

Tiago diz que não se quer divorciar, mas respeita a decisão de Beatriz. Assinam. Tiago está magoado e diz a Beatriz que ele tinha razão, ela anda com Diogo. Beatriz fica nervosa.

Eduarda traz Afonso que queria ter ido direto para o posto. Eduarda diz que ele só fala com a polícia com o advogado presente. Carla encara Eduarda e defende Xana. Eduarda fica desconcertada.

Francisco traz Martim. Este diz a Diogo que quer fazer-lhe umas perguntas sobre os comandos para um trabalho da escola.

Prazeres conversa com Arminda sobre Afonso e a morte de Rui. Arminda está muito abatida. Não consegue odiar Afonso, sabe que ele não tem maldade nenhuma. Prazeres diz para ela rezar a Santa Rita.

Elsa diz a Vasco que o pó que ela está a colocar na bebida é para dormir. Chega a banda que vai tocar na festa. Elsa recebe-os e oferece-lhes o sumo que ela preparou.

Beatriz e Eduarda discutem. Beatriz arranjou 100.000 euros para o centro de hipoterapia e quer ser ela a gerir o dinheiro. Eduarda fica furiosa, quer esse dinheiro.

Xana agradece à mãe por ela a ter defendido frente a Eduarda. Diogo pergunta a Carla se sabe algo de Beatriz. Carla diz que ela está divorciada e feliz.

Tina e Filipe testam o microfone e o auricular. Está tudo ok. Filipe tapou a cara da santa, espera que ninguém perceba que está partida. Raul e Prazeres entram entusiasmados.

A procissão chega ao palco. Prazeres repara que a santa não tem nariz. Filipe diz que a culpa é dela, que mandou o nariz para o lixo. Tina através do auricular diz a Filipe o que ele tem de dizer, mas ele atrapalha-se.

No posto da GNP, Afonso conta como aconteceram as coisas na noite em que Rui morreu. Diz que Rui caiu das escadas e ele ficou com medo. Chamou Tiago. Marco, furioso, diz que ele é um cobarde. Henrique diz que o caso será reaberto.

Jorge diz a Carlos que não se esquece de quem o ajudou. Carlos está furioso e diz que está arrependido. Diogo entra. Jorge chama “mocho” a Carlos. Diogo quer saber como é que o Jorge sabe a alcunha do pai.