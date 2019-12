Resumo: 37º Episódio - 17 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso está cheio de dores na zona lombar. Mercedes fica em pânico ao vê-lo mal.

Beatriz não acredita na boa vontade de Tiago. Ele diz que continua a considerar-se da família e só quer garantir a segurança de Martim. Ouvem-se os gritos de Afonso. Eduarda, preocupada, segue para a cozinha.

Afonso está muito aflito e acha que vai morrer. Tiago examina-o e parece-lhe ser uma crise renal. Têm de levá-lo para o hospital.

Diogo está furioso por Jorge ter saído da prisão. Carlos fica muito nervoso e diz que trata do assunto. Diogo comenta que algo estranho se passa entre Mercedes e Prazeres.

Sílvia desespera com o pai que não para de beber. Xana entra e diz que o pai tem de começar a viver a vida dele. André pede para as filhas não falarem com a mãe e ficarem do lado dele.

Joana encara Mafalda, quer saber que comprimidos são os que ela comprou. Mafalda não tem coragem de contar que é seropositiva.

Tiago diz que Afonso tem cálculos renais. Têm de esperar para ver se precisa ou não de cirurgia, diz para eles irem para casa, ele fica a trabalhar e toma conta de Afonso. Beatriz continua desconfiada.

Beatriz diz a Mafalda que tem de descobrir se Renato bate em Lucas. Este aparece. Beatriz e Mafalda levam o cavalo até ele. Lucas diz que o pai zanga-se muitas vezes mas nunca lhe bate.

Tina e Filipe tentam colar as peças partidas da cara da santa, a cola não é boa e não resulta. Tina vai buscar a imagem de santo António e põe a manta. Filipe acha melhor comprarem uma santa nova.

David conta ao tio que Catarina o levou a um hotel e ele bloqueou. Não tem coragem de lhe dizer que é virgem. Prazeres vai direta a Carlos, este convida-a para jantar e ela quase tem um ataque de emoção.

Jorge sai do hotel, vai distraído a olhar o telemóvel. Diogo vigia os movimentos dele e assim que ele se afasta, Diogo segue em direção ao hotel.

Diogo força a fechadura do quarto e entra. Vasculha o quarto todo à procura de alguma coisa contra Jorge.

Tiago diz a Afonso que ele vai ter de ser operado, diz que a cirurgia é simples. Afonso acha que vai morrer no bloco e quer falar com Arminda e Norberto e confessar que matou Rui. Beatriz não deixa, mas mal ela sai, Afonso liga para Arminda.

Elsa vende postais. Raul está orgulhoso da filha. Tina diz a Elsa que quer fazer parte do show de dança dela. Elsa diz que não. Tina diz que então vai contar a toda a gente que ela é uma farsa e que faz chantagem com o padre. Elsa cede.

Afonso, emocionado, diz a Arminda e Norberto que eles são como família, diz que não teve coragem de contar antes porque não os queria perder. Confessa que matou Rui. Arminda e Norberto ficam chocados.

Jorge fica com medo de ser atacado por Diogo. Ele quer saber qual é o seu plano. Quer ter a certeza que ele não abre a boca. Jorge diz para ele parar de o perseguir ou conta a Eduarda que ele é Rodrigo. Diogo diz que o mata.

Afonso conta o que aconteceu naquela noite, diz que foi um acidente. Arminda chora e Norberto diz que ele fugiu em vez de ajudar Rui. Diz que ele vai pagar pelo que fez. Beatriz está angustiada. Arminda diz que ela foi cúmplice.

Prazeres limpa o nariz da santa. Filipe fica nervoso. Elsa entra, quer que o padre fale com Tomás para ela atuar nas festas. Prazeres apoia Elsa e canta um bocado da música da sacristia.

Diogo apanha Mafalda a vomitar. Ela mente, diz que bebeu demais e ainda não se habituou ao cheiro dos cavalos.

Tiago diz que tem toda a informação sobre o tratamento para Martim. Beatriz conta a Tiago que Afonso contou a Norberto e Arminda que matou Rui. Diz que não se falou no nome dele, mas Tiago fica preocupado.

Vasco não quer acreditar que foi Afonso que matou Rui. Norberto diz que foi o próprio a confessar. Vasco quer matar Afonso. Arminda abraça o filho e implora para ele não fazer nada.

Catarina está frustrada e conta a Sílvia que David não conseguiu fazer amor com ela. Fred entra e Sílvia fica muito nervosa. Catarina pergunta a Fred, se ele ou Tó fizeram amor com Sílvia na viagem de estudo. Fred diz que ninguém lhe tocou.

Diogo mostra preocupação pela família de Eduarda. Quer saber quem é Jorge. Eduarda trata-o de forma fria e manda-o embora. Tomás diz que já entregou a proposta e agora não pode fazer mais nada. Eduarda está ao telemóvel e procura jóias.