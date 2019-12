Resumo: 36º Episódio - 16 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dr. Silvério diz a Eduarda que ela já não pode movimentar dinheiro sem assinatura de Francisco ou de Mercedes.

Afonso furioso diz à mãe que não vai deixar Xana. Eduarda assume que tentou subornar a namorada do filho.

Raul indignado por ter de pagar uma multa, critica Henrique. Arminda defende o sargento, a lei é para cumprir. Vai falar com Diana, quer saber se ela quer voltar à papelaria. Diana aceita.

Joana quer passar tempo a sós com o marido. Henrique diz que vai arranjar tempo para jantarem juntos. Xana fula encara Henrique, fala das multas. Henrique já furioso, diz que a lei é para cumprir.

Martim pede opinião de Diogo sobre tratamento em Boston. Beatriz entra e fica irritada ao ver que Iva liga para Diogo. Ele diz que não mentiu, não tem nada com ela. Beatriz manda-o embora irritada.

Carla diz a Marco Paulo que Catarina foi falar com ela e disse-lhe coisas muito adultas. Marco Paulo diz que podem ir embora da vila se ela quiser. Só quer que estejam juntos. Beijam-se apaixonados.

Filipe comprou telemóvel novo. Filipe diz que têm de poupar se querem fugir. Diz que beatas o obrigaram a apresentar queixa no posto. Deixam cair a santa que se parte.

Todos reunidos e apavorados com ameaça à vida de Martim. Estão divididos. Tomás, Beatriz e Francisco querem ir à polícia. Eduarda e Tiago acham arriscado. Tomás decide aprovar o projeto pelo Martim.

Carlos e Diogo falam de Jorge. Carlos diz que ele o pode denunciar à Eduarda. Diogo não acredita que o faça, diz que Jorge tem medo dele. Diz que Jorge também vai ter de pagar pelo que fez.

Catarina pede dinheiro à avó. Diz que já não quer nada com David. Prazeres acredita. Raul desconfia de Filipe. Arminda e Norberto comentam Francisco estar no anexo. Raul e Prazeres ouvem parte da conversa. Querem saber tudo.

Elsa fala da sua música e das ideias de Rosete. Vasco diz que ela não pode cantar a música da sacristia agora que é santa.

Diogo furioso diz a Jorge que ou ele vai embora da vila ou acaba com ele. Jorge diz que se alguma coisa lhe acontece, Eduarda recebe um vídeo a a contar que Diogo é Rodrigo.

Eduarda diz a Beatriz que acha boa ideia irem a Boston, além do tratamento era bom afastar Martim de Portugal. Ela também quer ir. Beatriz diz que depois falam sobre esse assunto.

Jorge diz que fez vídeo assim que o viu. Diogo quer saber o que ele quer de Eduarda. Jorge diz que quer dinheiro. Diogo diz que ela não tem. Jorge não acredita. Diogo sai. Jorge fica assustado.

Mercedes e Afonso falam de Eduarda e de Xana. Afonso tem dores nas costas. Sai quando o pai entra. Mercedes não se importa que filho tenha relação com Rosete. Francisco diz que caso com ela acabou.

No ensaio do coro, Prazeres canta muito desafinada. Arminda farta manda todos embora da cozinha. Diz para irem ensaiar para a igreja e que já não os aguenta mais.

Catarina e David entram no quarto do hotel da vila. Elsa passa logo à ação. David está muito nervoso. Bebem tequila. David pede desculpa, não consegue deixar de pensar que Prazeres vai apanhá-los.

Na taberna, Xana pede para sair, diz que irmã está sozinha com o pai que bebeu demais. Joana conversa com Tomás, ele conta que Tiago era filhos os antigos donos da herdade e irmão do menino que foi raptado.

Carlos diz a Jorge para ele ir embora da vila. Pede para não fazer nada contra Diogo. Jorge diz que já percebeu que ele trabalha para Eduarda, quer saber qual é o plano. Diz que precisa de dinheiro e depois desaparece na altura certa.

Eduarda diz que Tomás já tem a proposta pronta. Francisco e Beatriz querem ir à polícia. Tiago entra, diz que vendeu apartamento em lisboa. Para Eduarda ligar a Samuel a dizer que tem 500.000 euros para abater na divida.