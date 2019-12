Resumo: 35º Episódio - 13 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco diz à filha que vai passar a noite no anexo e depois logo vê. Beatriz diz que a mãe e ele têm de se entender e falar como pessoas civilizadas. Francisco diz que não está fácil.

Diogo tenta parecer descontraído, dizendo a Afonso que deitou o papel do multibanco para o lixo, juntamente com outros papéis. Afonso não desconfia de nada.

Marco Paulo desabafa com Catarina. André manda-o fazer os piores serviços e o polícia começa a pensar em pedir transferência para um dos postos nas redondezas. Catarina diz que ela nunca o vai abandonar.

Na sacristia, Filipe, Elsa e Prazeres fazem uma carta para enviar ao Vaticano. Prazeres diz que vão fazer de Vila Brava a nova Fátima. Elsa tem uma proposta para fazer a Filipe, em troca do favor, ela não conta a ninguém da tatuagem que ele tem nas costas.

Xana chora. Sílvia diz que ela vai ter problemas no trabalho pelo que fez a Eduarda. Afonso entra, gostou dela ter recusado o dinheiro que mãe lhe ofereceu. Xana engana Sílvia, Afonso vai lá passar a noite.

Diogo junta tiras de papel para ver os documentos que Eduarda destruiu. Tem pena de Iva e está a tentar arranjar-lhe trabalho. Diz ao pai que quer que ele descubra porque Eduarda pagou a Prazeres.

Filipe diz a Tina que Elsa quer que ele lhe conte segredos das confissões para depois brilhar como santa adivinhadora. Tina diz para ele lhe dizer que roubaram dinheiro das obras e precisa de mais. Assim podem fugir juntos.

Elsa diz que arranjou uma senhora reformada para trabalhar na papelaria. Arminda diz que não, a papelaria é dela e vai falar com Diana para ela voltar. Elsa diz que se Diana volta, acaba com Vasco.

Rosete conversa com Beatriz e diz-lhe que sabe que agiu mal, mas o amor entre ela e Francisco é genuíno. Beatriz diz que precisa de tempo.

Samuel ameaça Eduarda de forma subtil. Ela diz que está a fazer tudo para que a câmara aprove o empreendimento, mas não está a ser fácil.

Iva sai da fundação a chorar. Diogo diz que ela é inteligente e competente, vai arranjar trabalho noutro sítio e ele vai ajudar. Iva agradece e sorri apaixonada.

Catarina diz a Carla que o pai está a sofrer muito. Só quer saber se ela gosta do pai. Carla diz que gosta muito dele e Catarina pergunta se faz sentido estarem separados.

Carlos conversa com Prazeres, que está toda contente por ele a ter convidado para beber café. Raul interrompe com ciúmes, fala de Elsa.

Beatriz responde à notícia do jornal sobre a fundação. Tiago diz que falou com um colega e há um tratamento que resultou com pessoas com a mesma lesão de Martim, mas para isso teriam de ir a Boston.

Tomás diz a Joana que se ela quiser pode tirar alguns dias. Joana diz que não. Samuel encara Tomás com uma conversa que o deixa atrapalhado. Samuel pede conta e sai. Tomás vê um bilhete com a ameaça de Samuel.

Eduarda sai do carro. Diogo diz que a pode levar onde ela quiser. Eduarda diz que as funções dele mudaram. Jorge aparece. Olha Diogo perplexo.

Carlos fala ao telemóvel com um colega da judiciária. Fica apreensivo quando ele diz que Jorge foi libertado por falta de provas e o processo foi arquivado.

Martim conta que Lucas teve um ataque na escola. Beatriz fica preocupada e fala com Martim sobre o tratamento em Boston. Ele quer ir, mas nas férias.

Filipe disse às beatas que roubaram também todo o dinheiro. Mercedes e Prazeres entregam o dinheiro que trazem, falam da romaria de Santa Rita.