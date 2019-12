Resumo: 34º Episódio - 12 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Estão todos cansados e desiludidos. Elsa diz que tem a certeza que a santa está ali. Vasco vê o caiaque ao longe. Elsa diz que a santa está ali. Filipe entra na água e vai buscar o caiaque. A santa está lá dentro.

Na taberna do Inglês, David conversa com Sílvia sobre a separação dos pais e sobre Catarina. Joana sente-se desconfortável com a presença de Tomás. Ele promete que só falam de trabalho. Não quer que ela se vá embora.

Tiago está muito simpático com Mafalda. Os dois falam do tratamento que ela vai começar. No fim, Tiago pede a Mafalda para mantê-lo informado sobre o que se passa na herdade com Beatriz e Martim.

Beatriz é fria com Diogo, diz que fica contente dele ter seguido com a sua vida e espera que ele seja feliz com a Iva. Diogo fica frustrado.

Iva, em stress, tira fotocópias dos documentos que comprometem Eduarda. Esta entra e apanha-a. Iva diz que foi Diogo que lhe pediu para tirar as fotocópias. Eduarda não acredita e despede Iva.

Prazeres seca a santa com muito cuidado. Raul quer que a Santa Sé saiba o que aconteceu, que estudem o caso de Elsa. Filipe “obriga” Prazeres a pedir perdão a Raul. Ela pede.

André olha para a foto de Carla. Vasco entra furioso porque lhe passaram uma multa de estacionamento. Vasco quer fazer como sempre e subornar André, mas Henrique está presente.

Elsa pede o palco do bar Carrossel emprestado a Rosete para ensaiar a sua música. Afonso encara a tia, diz que nunca a vai perdoar por ser amante do pai. Desiludido, Afonso defende Eduarda e sai perturbado.

Martim conta a Beatriz que Lucas estava mais calado nas aulas do que o costume. Beatriz fica preocupada. Martim pergunta por Diogo, gostava de contar-lhe o seu dia na escola.

Eduarda diz a Diogo que está a destruir tudo o que ele pediu a Iva para fotocopiar. Diogo fica tenso. Eduarda diz que está à espera de uma justificação, quer saber para que é que ele queria aqueles documentos.

Iva chora, pede para Afonso falar com Eduarda e diz que nunca iria prejudicar a família. Afonso diz que vai falar com a mãe, mas não promete nada.

Diogo mente, diz que não pediu nada à Iva, diz que ela declarou-se e ele teve de dizer que não gosta dela. Eduarda não acredita, diz que não o vai despedir, mas que ele fica a trabalhar só no campo. Diogo fica arrasado.

Xana diz a Francisco que não vai contar nada do que ouviu, diz que Afonso está muito magoado com ele. Fica emocionada quando ele diz que não tem nada contra a relação dela com Afonso. Francisco não quer o dinheiro de Tiago.

Afonso abraça mãe, diz que está do lado dela. Beatriz diz que não acredita que tia e o pai se envolveram de propósito. Falam da notícia no jornal. Eduarda diz a Afonso para acabar com Xana.

Em casa de Prazeres, praticam para o coro da Igreja. Filipe entusiasma-se e canta uma música de rock, deixando todos chocados. Arminda foge. Todos querem ouvir Filipe a cantar. Ficam impressionados com a voz dele.

Elsa e Vasco trabalham no merchandising sobre a Santinha. Ele tira fotografias. Entra Sandra para a entrevista. Elsa vê que ela está toda produzida e manda-a embora. Diz a Vasco que ela é que vai escolher a nova funcionária.

Beatriz está ao telemóvel a marcar uma reunião. Beatriz não quer saber o que Diogo tem para dizer e afirma que Eduarda não está. Diogo olha para os papéis destruídos e sai.

Eduarda diz a Xana que nunca vai aceitar a relação dela com Afonso. Quer saber quanto dinheiro ela quer para desaparecer da vida do filho. Xana fica ofendida e atira o molho para cima de Eduarda.

Marco Paulo diz que não se sabe quem levou a santa. André manda-o fazer o serviço na estrada nacional. Raul traz a multa e quer que André faça o que costuma fazer. André diz que nada pode fazer e que ele tem de pagar.

Catarina vai a casa de David, quer outra oportunidade. Os dois acabam por fazer as pazes.

Eduarda e Francisco discutem. Ele vira costas e Eduarda atira-lhe com um bibelot. Beatriz fica chocada e Eduarda faz o papel de vítima. Beatriz diz para ela se entender com o pai, não podem continuar assim.

Diogo procura documentos que Eduarda destruiu e mete-os num saco. Afonso Maria entra na fundação e pergunta se ele está a mexer no lixo. Diogo gela.