Resumo: 33º Episódio - 11 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marco Paulo diz a Carla que contou tudo sobre eles para a proteger. Carla manda-o embora e fica a chorar muito triste.

Diogo e Iva conversam animados. Ele elogia-a e ela fica derretida. Tiago fica surpreendido ao vê-los juntos. Diz ao pai que quer vender o apartamento em Lisboa. Iva diz a Diogo que Eduarda não é nada daquilo que parece.

Afonso entra com Xana. Eduarda está irritada, mas fica pelo filho. Xana faz piadas e fala da separação dos pais. Está nervosa. Seguem para a sala de jantar.

Durante o jantar, Eduarda é desagradável para toda a gente. Francisco pede-lhe para ela ir embora pois quer ter um jantar agradável. Eduarda diz a toda a gente que Francisco tem uma amante e é Rosete! Todos ficam chocados.

Rosete está pensativa, Tina diz para ela não se ir abaixo. Acha que ela devia pedir ajuda financeira a Francisco, a culpa de terem fechado o bar também é dele. Rosete diz que não.

A discussão continua. Francisco confirma que teve caso com Rosete, mas já não estão juntos. Afonso leva Xana e sai desiludido com o pai. Beatriz também vai para o quarto. Mercedes sai atrás do filho. Eduarda está satisfeita.

Afonso está de rastos. Xana consola o namorado. Afonso diz que ele nunca vai conseguir perdoar o pai nem a tia.

Marco e Catarina conversam, estão os dois tristes com as suas vidas. Arminda está furiosa e quer que Vasco contrate alguém para a papelaria.

Diogo seduz Iva que, já tocada pelo álcool, conta os segredos financeiros de Eduarda na empresa.

Beatriz e o pai conversam. Ele conta que não traiu Eduarda só para a provocar. Gosta mesmo de Rosete. Beatriz percebe o pai, mas é tudo muito estranho para ela. Francisco abraça a filha e fica comovido com o apoio dela.

A santa continua no caiaque. Passa um barco a motor, parece que a santa vai cair, mas aguenta-se. Com a ondulação provocada pelo barco, o caiaque solta-se e começa a afastar-se.

Raul acha que Prazeres lhe deve um pedido de desculpas. Elsa entra e faz o seu número, diz que viu a santa rodeada de água. Prazeres percebeu tudo mal e liga para a GNP a dizer para procurarem a santa num poço.

Marco Paulo quer falar com André, mas este não quer ouvir. Marco Paulo diz à mãe que não pode organizar buscas à santa com base numa alucinação de Elsa. Esta continua a fazer o seu número. Prazeres e Vasco dizem que vão todos procurar a santa seguindo as indicações de Elsa. Prazeres diz a Filipe que a santa precisa dele e leva-o da Taberna.

Tiago pede desculpa a Beatriz e diz que viu Diogo com Iva, que pareciam namorados. Beatriz fica irritada.

Elsa fica aflita porque a santa não está no sítio que ela esperava. Filipe está farto e acha tudo uma palhaçada. Vasco diz a Elsa que deviam ter chegado mais cedo, a santa foi levada pela corrente.

Carla diz a André que nunca quis magoá-lo. André diz para ela sair, nunca a vai perdoar, toda a vila fala dele. Carla sai a chorar. André quebra, ainda está apaixonado pela mulher.

Eduarda entrega dinheiro a Prazeres, ela diz que pensava que Eduarda se tinha esquecido. Diogo vê o que se passa e Eduarda e Prazeres ficam comprometidas.

Beatriz diz que Martim foi muito bem recebido pelos colegas na escola. Norberto mostra uma notícia do jornal, onde Renato faz acusação grave à fundação. Mafalda indignada, pede para sair.

Diogo pede desculpa por ter interrompido a conversa de Prazeres e Eduarda. Prazeres diz que o dinheiro é para ajudar as obras na igreja. Eduarda segue o jogo dela, mas Diogo não acredita.

Rosete encaminha o empreiteiro à cozinha. Francisco entra e diz a Rosete que Eduarda contou a toda à família que eles eram amantes. Quer pedir o divórcio e ficar com ela. Rosete diz que isso não vai acontecer.