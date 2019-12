Resumo: 32º Episódio - 10 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo mete conversa com Iva, tenta saber resultado da auditoria. Iva diz que Francisco acordou finalmente, mas os auditores foram uns incompetentes. Diogo fica a pensar no que Iva disse.

Beatriz conversa com Lucas. Renato aparece fora de si e assusta toda a gente. Lucas começa aos gritos. Renato quer bater no filho mas Beatriz impede-o. Renato empurra-a e ela cai. Beatriz fica assustada.

Beatriz encara Renato, diz que se for preso não pode ajudar Lucas. Diogo entra no picadeiro e percebe o ambiente tenso. Renato leva Lucas. Diogo pergunta a Beatriz se Renato lhe fez alguma coisa. Beatriz diz que tem de trabalhar e sai.

Francisco autoriza a mãe a fazer o jantar para Xana na casa. Diz que têm de falar e conta que vai haver reunião de administração e que Eduarda fez má gestão do dinheiro da fundação.

Henrique diz a Rosete que ela pode ir se não armar confusão. Rosete diz que André é mesmo corrupto, ainda não tem provas mas vai arranjá-las. Henrique regista.

Prazeres acusa Rosete de ter roubado a santa. Henrique manda Rosete sair e acalma Prazeres, que fica satisfeita ao saber que o Carrossel está fechado. Fazem queixa do roubo da santa.

Vemos a imagem de Santa Rita no caiaque a flutuar na barragem, no sítio onde Vasco a deixou. Ouvimos a voz de Prazeres a dizer que não vai descansar até encontrá-la.

Diogo vai ter com Iva, oferece um cesto com legumes e fruta e convida-a para jantar. Ela aceita. Beatriz fica a olhar para eles, percebe a cumplicidade deles.

Eduarda, satisfeita, paga a André. Ele quer receber mais porque Rosete foi armar confusão no posto. Eduarda diz para ele não abusar da sorte.

Todos falam do desaparecimento da santa. Vasco diz a Elsa para ela ver onde está a santa através das suas visões. Raúl fica entusiasmado. Elsa diz que não funciona assim. Vasco desespera. Elsa tem um plano.

Prazeres pede ajuda a Carlo, diz que roubaram a santa. Carlos mente e diz que tem uns telefonemas para fazer. Prazeres percebe que ele está magoado e instala-se na casa. Carlos fica resignado à companhia dela.

Na reunião de administração, Francisco expõe os seus motivos, diz a Eduarda que ele e a mãe têm a maioria do capital da empresa e decidiram afastá-la do cargo de CEO da herdade. Eduarda fica chocada.

Eduarda faz o papel de vítima. Afonso não concorda com a decisão do pai, acham que estão a ser injustos com a mãe e sai atrás dela. Beatriz apoia a decisão do pai e da avó.

No bar do Carrossel, o ambiente é de pesar. Rosete diz que confirma-se que Bruno sabotou o bar. Todas preocupadas mas apoiam Rosete e juntas vão lutar para abrir o bar de novo.

Xana, feliz, diz a Elsa que vai jantar na herdade, quer saber se ela tem alguma visão do futuro dela lá. Falam da santa. Xana diz a Elsa para tocar no manto da santa e ver se descobre onde ela está.

Marco Paulo quer fazer as pazes com a mãe, mas ela está muito zangada. Ele diz que Carla não fala com ele. Prazeres fica satisfeita. Quer saber se há novidades da santa. Marco Paulo diz que não.

Carla diz a Beatriz que Silvia a odeia. Beatriz diz para lhe dar tempo. Martim entra e diz à mãe que quer voltar para a escola. Beatriz fica radiante. Martim diz que foi Diogo que o convenceu. Carla diz que Diogo é uma bênção.

Eduarda desabafa com Diogo, está revoltada por a família a ter afastado da gestão da herdade. Diogo disfarça a satisfação que sente. Diz a Eduarda para contar com ele para o que for preciso.

Filipe, aflito, diz a Tina que quer fazer reportagem sobre o desaparecimento da santa. Ele não se pode expor. Tina foge quando Elsa entra, ela diz que precisa de tocar no manto da santa para tentar ver onde ela está.

Tomás diz a Joana que gosta cada vez mais dela e das conversas que têm. Joana pede desculpa, diz que não teve intenção de o confundir. Diz que casamento dela não está mal. Tomás sai e ela fica perturbada.

Carlos diz a Diogo que os colegas da PJ não conseguem encontrar nada sobre Samuel. Diogo diz que vai jantar com Iva e tentar saber mais informações. Está contente por Eduarda ter sido afastada da empresa.

Rosete conta o que aconteceu: Eduarda conseguiu fechar o bar. Francisco sente-se culpado e quer ajudar. Rosete não aceita. Diz que não quer saber nada que tenha a ver com Eduarda e manda Francisco sair.

André fica surpreendido ao ver tudo arrumado, chama por Carla. Sílvia aparece, limpa tudo e prepara jantar. Xana diz que vai jantar na herdade e vai ser apresentada à família de Afonso. André fica triste por ter perdido Carla.