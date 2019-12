Resumo: 31º Episódio - 9 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim faz exercícios com Carla, mas está sem motivação. Diogo entra. Mostra bilhetes, pede desculpa e diz que falhou porque o pai teve um acidente e teve de ir com ele ao hospital. Martim pede desculpa a Diogo.

Afonso pede ajuda à avó. Diz que Xana precisa de sentir que a relação deles é séria e quer que ela organize um jantar na herdade e controle Eduarda. Mercedes cede. Afonso agradece, mas fica apreensivo.

Na fundação, Diogo diz que espancaram o pai, mas ele já está a recuperar. Francisco diz que têm de saldar a dívida com os agiotas e acabar com tudo. Eduarda fala de Tomás. Precisam que ele os ajude.

André está ao telemóvel com Eduarda, diz que está tudo a correr conforme combinado.

Sílvia diz ao pai que ele não merecia o que a mãe lhe fez. Acha que ele devia expulsá-la de casa. André agradece o apoio da filha.

Beatriz está ao telemóvel com a mãe de Lucas, pede para ela convencer Renato a deixar Lucas continuar o tratamento. Conta o que se passa a Diogo. Ele fala de Martim, diz que vai apoiá-lo sempre. Reforça que só quer ter uma relação profissional com ela.

Carla entra em casa e encontra as malas à porta. André e Sílvia são muito duros com ela. Carla chora, pega nas coisas e sai como pode. André quebra e Sílvia consola o pai.

Prazeres não quer ouvir falar no caso de Marco Paulo com Carla. Norberto diz que não sabe como é que André não deu um tiro em Marco. Prazeres está furiosa e Catarina defende o pai.

Marco Paulo quer que Carla vá para casa com ele. Carla está devastada e diz que perdeu a filha. Quer ficar sozinha. Marco Paulo diz para ela acreditar que tudo vai melhorar. Carla manda-o embora e chora.

O bar está ao rubro. Entra um inspetor da ASAE e acaba com a festa, manda toda a gente embora. Diz a Rosete que receberam uma queixa e até uma foto receberam. Rosete fica muito nervosa.

Mercedes discute com Eduarda e diz que vai fazer o jantar para Xana quer Eduarda queira quer não.

Os inspetores acabam a vistoria. Inspetor diz a Rosete que confirmam-se as anomalias identificadas na queixa. Rosete não acredita e percebe que foi tudo uma armadilha. O inspetor diz que vai fechar o bar.

Joana pergunta a Mafalda o que se passa, Mafalda quer contar tudo à mãe, mas não consegue. Mente e diz que ainda não esqueceu o ex e por isso está triste.

Elsa e Vasco escondem-se ao ouvir Filipe. Este entra à procura do seu telemóvel. Nem repara na santa que está tapada. Sai. Elsa e Vasco pegam na santa e saem da igreja.

Lucas chega com a mãe. Beatriz fica satisfeita. Mafalda conversa com Lucas e Beatriz gosta do jeito que ela tem com o miúdo.

Tiago mente ao pai e diz que não sabia nada do dinheiro que Eduarda pediu aos agiotas. Diz ao pai para os ajudar com o empreendimento hoteleiro, pela segurança do Martim. Tomás não quer ceder.

Eduarda abraça Diogo, diz que se sente em paz e segura perto dele. Diogo fica baralhado.

Prazeres reza e pede ajuda a Santa Rita para iluminar o seu caminho. Fica em pânico ao perceber que a Santa não está. Filipe diz que não mexeu em nada. Prazeres espalha que roubaram a Santa.

Na barragem, Vasco tem a Santa com ele e leva-a para a água. Fala com Elsa ao telemóvel, dizendo que fez tudo como combinaram. Agora a bola está do lado dela.

No posto, André ameaça Marco Paulo sem ninguém ouvir. Rosete entra furiosa e aos gritos. Acusa André de a ter tramado, diz que ele é corrupto. Henrique manda levarem Rosete para uma cela.