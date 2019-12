Resumo: 30º Episódio - 6 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz aflita avisa Carlos que Diogo foi levado pelos agiotas. Carlos finge surpresa. Beatriz explica que a mãe devia muito dinheiro, Diogo quis proteger a sua família e foi apanhado. Carlos quer falar com Eduarda.

Diogo recupera os sentidos. Quer sair dali, grita mas ninguém responde. Percebe que há uma camara a filmar a um canto.

Afonso e Xana felizes. Ela está radiante porque Mercedes a aceitou na família. Diz a Afonso que gostava de sair de casa e ter filhos. Quer saber se ele também quer. Afonso não quer falar disso e cala-a com um beijo.

Francisco diz que não há sinal de Diogo, se algo lhe acontecer nunca se vai perdoar. Carlos quer saber quem são os homens que levaram Diogo. Não tem pistas. Carlos quer ir à PJ. Eduarda diz que não, vai trazer Diogo de volta são e salvo.

Diogo caminha de um lado para o outro como se fosse um animal enjaulado.

Beatriz preocupada com Diogo que não aparece. Fica enervada quando Iva diz que Eduarda cancelou as aulas de Eva por falta de pagamento. Francisco diz que Carlos tem de tomar decisão de ir à PJ.

Carla entra abatida. Xana diz à mãe que já toda a gente sabe que o amante dela é Marco Paulo. Diz que a perdoa mas compreende a raiva do pai. Diz que nem o pai nem Silvia a vão perdoar.

André entra no posto. Marco Paulo fica nervoso. Diz que têm de falar. André não responde, faz-lhe sinal para ele o seguir até à zona da cela.

André furioso dá murro em Marco Paulo. Chama-o de traidor, não quer ouvir nada do que ele tem para dizer. Quer dar-lhe porrada. Marco Paulo consegue fechar André numa cela e este fica ainda mais furioso. Marco Paulo volta para a sala. André grita desde a cela. Marco Paulo diz aos colegas que é melhor deixarem André acalmar-se. Espera que Henrique demore a chegar.

Diogo consegue tirar o tape. Marcelo entra armado. Diogo consegue tirar-lhe a arma e virar o jogo a seu favor. O outro homem obedece a Diogo e atira a arma para longe. Diogo assume o controlo.

Diogo quer usar o telemóvel de Marcelo mas ele não lhe dá o código. O outro homem também não tem telemóvel. Diogo olha para a camara. Pega na chave da porta e sai deixando os homens fechados.

Samuel olha para as imagens da câmara na adega. Diogo olha para a câmara e dispara. Samuel calmo, pega no telemóvel faz uma chamada. Manda homens avançarem.

Diogo sai da adega e tenta perceber onde está. Ouve barulho de um jipe e esconde-se. Consegue despistar os capangas e afasta-se rapidamente.

Rosete abatida, diz a Tina que Eduarda deve estar a pensar no próximo golpe. Tina diz que Rosete é forte e vai conseguir dar a volta. Diz que se Francisco não fala com ela é da maneira que o esquece mais rápido.

Vasco diz a Elsa que ela tem de ser famosa como Santa e depois sim começar a cantar. Elsa pensa nas palavras dele, mas faz contas e fica desanimada. Vasco tem uma ideia.

Henrique está furioso com André e Marco Paulo. André diz que Marco Paulo se atirou à mulher. Henrique diz que não quer confusão com os dois no seu posto ou suspende-os.