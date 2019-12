Resumo: 29º Episódio - 5 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana e Rosete ouvem barulho atrás do quadro no camarim. Francisco entra e quer saber se Rosete o usou para provocar Eduarda. Ela diz que não, que só disse isso no meio da discussão. Ele afasta-se desiludido. Nisto, Raul cai ao espreitar pelos olhos do quadro.

Eduarda diz a André que quer o Carrossel fechado de uma vez por todas. Paga-lhe bem e ainda não viu resultados. Diz que se ele não consegue arranja outra pessoa. André diz para ela considerar o bar fechado.

Carla diz às filhas que vai mesmo avançar com o divórcio. Silvia furiosa com a mãe, fica do lado do pai. Xana consola a mãe. Carla não conta às filhas que descobriu que o pai delas é corrupto.

Na taberna, Joana e Mafalda conversam sobre o trabalho dela na herdade. Tiago entra e diz a Mafalda que os exames dela já chegaram. Têm de falar. Mafalda fica nervosa.

Eduarda agradece a Diogo a ajuda que ele deu com Rosete. Diz que já falou com Beatriz e ele fica. Diogo satisfeito agradece.

Na fundação, decorre uma reunião depois da auditoria que foi feita. Elias diz que há fundos que podiam ter sido melhor geridos mas que não encontraram qualquer tipo de irregularidades. Francisco fica espantado.

Beatriz quer saber o que se passou. Rosete diz que Eduarda a provocou e ela perdeu a cabeça. Beatriz percebe que não lhe vão contar a verdade. Rosete fala com Tina. Esta diz a Rosete que ela está apaixonada por Francisco.

Francisco quer saber se Eduarda pagou aos auditores. Discutem. Diogo fica a ouvir a conversa. Francisco já tem o dinheiro para os agiotas. Eduarda quer que ele fale com Tomás para implementar o empreendimento hoteleiro.

Catarina encara David. Diz para eles fugirem juntos. Podem trabalhar de dia e estudar à noite. David diz que ele não é como a irmã, diz a Catarina que ela é mais maluca que a avó. Catarina desolada discute com Prazeres.

Francisco é sincero com Tomás e conta que Eduarda pediu dinheiro a agiotas. Diz que segurança de toda a família está em jogo, até a de Martim. Pede para Tomás os ajudar com a aprovação do empreendimento hoteleiro.

Eduarda paga a Elias. Este diz a Eduarda que a situação da fundação é alarmante, para ela tomar medidas. Eduarda diz que vai resolver o problema.

André percebe pelas marcas no rosto de Rosete que ela se pegou com Eduarda. Diz que ela não devia ter falado com Carla sobre ele. Faz ameaça. Rosete fica muito nervosa quando ele sai.

Francisco diz que Tomás não os vai ajudar com o empreendimento. Eduarda diz que encontro é no mesmo sítio da ultima vez. Beatriz quer ir. Pais não deixam. Francisco também não quer que Diogo vá. Eduarda dispensa Diogo.

Marco bebe imperial. Prazeres e Elsa provocam Raul com comentários sobre Carla. Raul farto diz que não tem nada com ela. Marco Paulo explode e diz que amante de Carla é ele. Todos chocados.

Mafalda entra em casa muito perturbada pela consulta com Tiago. David ataca a irmã, culpa-a pela má relação com os pais. Mafalda desata a chorar, farta do ódio do irmão. David fica atordoado.

Beatriz nervosa. Afonso não percebe porque os pais não levaram Diogo para os proteger no encontro com os agiotas. Beatriz acha que deviam avisar a polícia. Afonso diz que não podem, tinham muito para explicar.

Francisco e Eduarda entregam dinheiro a Samuel. Diogo afastado tira fotografias mas é apanhado por Marcelo. Diogo fica irritado por ter sido apanhado.

Carlos nervoso deixa mensagem a Diogo, diz que está preocupado, quer saber se ele foi atrás do agiota. Pede para ele ligar assim que ouvir a mensagem.

Marcelo arrasta Diogo até Samuel que fica furioso com Eduarda e Francisco. Diogo diz que está ali por conta própria. Samuel parte câmara. Raptam Diogo. Eduarda pede para não lhe fazerem mal e discute com Francisco.

Raul diz a Filipe para ir ao médico, desmaio não foi normal. Diz que sempre que há missa algo lhe acontece. Vasco reconhece a capa e diz que foi o Padre quem ele viu à noite no cemitério. Filipe inventa desculpa.

Prazeres está furiosa. Marco Paulo diz à mãe para ter calma, ele ama Carla. Prazeres fica pior, fala com Deus, não percebe porque o filho foi buscar uma mulher casada para ter um caso.

Eduarda e Francisco nervosos. Diogo tentou protege-los e os agiotas levaram-no. Beatriz quer ir à polícia. Eduarda diz que se fazem isso, eles matam o Diogo.

Fazem Diogo entrar. Ele quer saber o que vão fazer com ele, se o vão matar se o vão torturar. Decide não avançar mais e ficar quieto. Recebe golpe na cabeça que o deixa inconsciente.

Joana mostra novas ideias a Tomás, acha que deviam servir comida vegan. Sentem-se atraídos e afastam-se.

Prazeres fica com ciúmes ao ver Prazeres reunida com o padre. Filipe diz que já está bem de saúde. Falam da missa dele ser esquisita. Filipe atrapalhado. Quer melhorar o coro.

Henrique quer chamar Mafalda, Joana diz que Mafalda não está bem, não quer jantar. Henrique pensa que ela está a fingir e é tudo um esquema para faltar ao trabalho. Joana defende Mafalda.