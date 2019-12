Resumo: 28º Episódio - 4 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso leva Mercedes para almoçar com Xana. Mercedes fala de igual para igual. Xana fica encantada. Garante que adora Afonso e que quer fazê-lo feliz.

Prazeres encara David, diz que ele vai ter de ajustar contas com Deus pelo que fez a Catarina. Vasco defende David e diz a Prazeres que ela é chanfrada da cabeça.

Diogo pergunta por Eduarda. Martim entra, sente-se deprimido porque só quer fazer coisas que não pode fazer. Diogo diz que se ele quiser e os pais deixarem, pode levá-lo ao cinema. Norberto bebe muita água e Arminda ralha com ele.

Tina está a limpar o bar quando aparece Eduarda. Tina diz que Rosete não está. Eduarda diz que espera. Tina decide ligar a Rosete para a avisar.

Carla encara André por causa dos esquemas de corrupção. Ele nega, acusa Rosete de se querer vingar dele. Carla quer o divórcio. André implora para Carla não o deixar. Diz que não pode viver sem ela.

Afonso está reunido com os auditores. Diogo pergunta por Eduarda. Afonso conta que foram agiotas que sabotaram o cavalo da irmã, ele está preocupado com a mãe. Diogo liga a Carlos, pede-lhe um favor.

Martim faz exercícios. Beatriz pensa no beijo com Diogo. Martim pede para ir ao cinema com Diogo. Tiago aparece, fica furioso mas não contraria Beatriz, que deixa Martim ir ao cinema.

Elsa espera por Tomás, quer apresentar as suas músicas nas festas da vila. Tomás diz que não é possível, já contrataram uma banda. Elsa ouve o sino a tocar e sai a correr.

Filipe muito nervoso a dar a missa. Elsa faz o seu número de santinha.

Diogo fica intrigado pelo facto do carro de Eduarda estar à porta do bar Carrossel. Diz que ela não se dá com a irmã. Diogo pega nas chaves, decidido a saber o que se passa.

Eduarda encara Rosete por ela ser amante de Francisco. Discutem e ofendem-se uma à outra. Rosete dá um valente par de estalos a Eduarda. Acabam as duas à luta.

Diogo vê o carro de Eduarda estacionado à porta do carrossel. Eduarda e Rosete continuam a agredir-se. Diogo entra e defende Eduarda. Esta faz ameaça. Rosete diz a Diogo para levar Eduarda dali.

Eduarda está muito enervada. Diogo diz que estava a passar ali e viu o carro dela, sabia que Afonso estava preocupado porque ela não atendia o telemóvel e resolveu entrar para ver se ela precisava de alguma coisa.

Beatriz conversa com Carla, não percebe a atitude de Diogo que diz não ter esquecido a ex. Carla conta a confusão em que está a sua vida. Beatriz não consegue deixar de rir ao saber que corre o boato de que Carla e Raúl são amantes.

A missa continua. Filipe tem uma branca e não sabe o que fazer a seguir. Decide tentar fingir um desmaio. Todos ficam aflitos menos Tina que não sabe se ele está a fingir ou se desmaiou de verdade.

Elsa encara Vasco, diz que falou com a editora e eles nunca ouviram falar dela. Vasco mente. Elsa diz que o ama mas que a partir de agora quem trata da sua carreira musical é ela

Eduarda encara Francisco, discutem. Ela diz que Rosete não gosta dele, só está com ele para a atingir a ela. Quer o divórcio. Francisco diz que não tem problema, mas ela fica com a dívida dos agiotas.

Tina e Filipe conversam. Ele diz que está a pensar em usar o dinheiro que dão à igreja para pagar a dívida e ficar livre. Tina diz que assim pode ir preso.

Prazeres fala do desmaio de Filipe na missa. Tem pena dele. Acaba por falar no caso de Raúl e Carla. Defende André. Marco Paulo, furioso, diz que André não é nenhum santo. Todos ficam admirados com a reação dele.