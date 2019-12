Resumo: 27º Episódio - 3 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso desabafa com a avó, ele gosta da Xana, mas sabe que a mãe nunca a vai aceitar. Pede à avó que vá lanchar com ele e Xana. Mercedes aceita, mas diz-lhe que ele vai ter de enfrentar a mãe algum dia.

Tiago diz a Beatriz que soube do que aconteceu com o cavalo. Diz que ele seria incapaz de lhe fazer mal, adora-a. Beatriz não acredita nele. Diz que ele é um homem doente e quer distância dele. Tiago fica devastado.

Norberto diz a Beatriz que o veterinário viu o cavalo e foi mesmo dopado. Mafalda está cansada do trabalho. Norberto tem mais tarefas para ela. Diogo desafia Beatriz para uma corrida e ela aceita.

Carla discute com Raul por causa do boato sobre eles serem amantes. Diz para ele falar com Elsa. Rosete encara Carla, diz para ela aproveitar e pedir o divórcio. Diz que André é má pessoa e corrupto.

Prazeres está muito irritada por Raul ter um caso com Carla. Arminda diz à irmã que parece que ela está com ciúmes. Prazeres fica ofendida. Mercedes diz que convenceu o padre a dar a missa ao ar livre.

Eduarda fica furiosa quando Francisco lhe diz que foi Samuel quem tentou matar Beatriz e não Tiago. Diz que foi um aviso. Eduarda fica fora de si. Francisco diz que têm de arranjar o dinheiro para pagar a dívida o mais rápido possível.

Beatriz leva Diogo ao sítio onde Rodrigo escreveu as letras dos seus nomes. Fala dele com muito carinho. Diogo não resiste, diz que ela é muito especial. Beijam-se apaixonadamente.

Tomás pergunta diretamente a Tiago se foi ele que sabotou o cavalo de Beatriz. Tiago diz que não, que já todos o acusam e não o deixam ver Martim. Tomás diz que acredita nele.

Diogo e Beatriz continuam a beijar-se. Diogo afasta-se, zangado. Pede desculpa, diz que aquilo não podia ter acontecido. Beatriz, arrasada, vai embora. Diogo fica furioso com ele próprio.

Carlos está farto de ouvir Prazeres. Ela diz que Diogo está apaixonado por Beatriz. Prazeres trata mal Raul. Ele diz que não teve nenhum caso com Carla, mas ela não acredita. Carlos recusa o convite para ir à missa.

Xana e Elsa conversam. Elsa mente quando diz que desistiu da música. Vasco ajuda Elsa, que engana uma cliente com mais uma das suas visões. Elsa ainda fica chateada porque a cliente só lhe deu 20 euros.

Carla encara Marco, quer saber se ele sabia que André é corrupto. Marco diz que sim, mas nunca disse nada por causa da relação deles. Carla diz a Marco que vai resolver as coisas para ficar com ele.

Francisco está ao telemóvel com Rosete, fala apaixonado. Eduarda ouve parte da conversa, fica irritada e com ciúmes. Francisco pede desculpas a Beatriz, diz que foram os agiotas que sabotaram o cavalo.

Diogo diz a Eduarda que Beatriz o quer despedir. Ele diz que não quer criar problemas na família, mas gostava de ficar. Eduarda diz que ele é o melhor funcionário que já teve. Ele fica.

Diana diz a Henrique que foi despedida da papelaria. Elsa trata mal Diana, que acaba por ir embora. Carla, furiosa, encara Elsa, diz para ela desmentir o boato que lançou. Elsa diz que não vai fazer isso. Carla sai irritada.

Filipe está nervoso por causa da missa. Tina diz que vai correr bem. Prazeres entra e Tina esconde-se no armário. Filipe diz a Prazeres que tem tudo pronto. Manda-a embora da sacristia.

Francisco estaciona e entra no hotel. Quase apanha Eduarda que o seguiu no seu carro. Já no quarto, Francisco e Rosete beijam-se. Ela quer saber como está Beatriz. Francisco diz que ela está bem, mas não dá pormenores, beija-a e fazem amor.

Diogo conta a Beatriz que disse a Eduarda que ela o tinha despedido. Beatriz diz que depois fala com a mãe. Diogo mente, diz a Beatriz que ainda não esqueceu a ex-namorada. Beatriz fica magoada.

Rosete diz que tem de ir embora. Francisco pede-lhe para ficar. Ele que saber porque é que ele se sente culpado pelo acidente de Beatriz. Acabam por falar de Eduarda e Rosete diz que a sorte dos miúdos foi terem um pai como ele.

Rosete e Francisco saem do hotel. Falam discretamente. Eduarda fica em choque ao perceber que eles são amantes. Furiosa, Eduarda discute com o marido. Francisco liga a Rosete para avisá-la.