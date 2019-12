Resumo: 26º Episódio - 2 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres diz a Elsa que se gosta de Vasco tem de o agarrar. Ele anda a passar muito tempo no carrossel. Raul entra a conversar com Carla. Elsa fica passada, quer saber se eles são amantes.

Prazeres diz a André que o amante de Carla é Raul. André fica furioso. Henrique quer saber o que se passa e acaba a discutir com Prazeres.

No consultório, Carla percebe que Tiago está a beber e diz para ele ir embora. Se descobrem vai ter problemas. Tiago diz que já perdeu tudo. Fala de Beatriz. Carla diz para ele pensar em Martim.

Beatriz recebe os turistas. O cavalo de Beatriz está agitado. Marcelo fica comprometido. O cavalo sai a galope, completamente descontrolado. Beatriz fica em pânico ao perceber que a sela está solta.

Beatriz tenta controlar o cavalo, mas não consegue. Diogo percebe que ela está em dificuldades e sai a galope atrás dela. Beatriz vê Diogo e pede-lhe ajuda. Está em pânico, vai cair do cavalo.

Afonso, aflito, diz que viu passar a irmã a cavalo e percebeu que ela estava com problemas. Monta um dos cavalos e vai atrás dela. Norberto pede desculpa aos turistas. Marcelo faz chamada e diz que está feito.

Diogo consegue apanhar o cavalo de Beatriz, ela fica muito nervosa. Diogo abraça-a e acalma Beatriz. Ficam muito próximos. Afonso interrompe. Diogo e Afonso estão preocupados com Beatriz.

Estão todos consternados com o acidente de Beatriz. Eduarda quer abater o cavalo. Diogo diz que deviam tentar perceber o que aconteceu. Ponderam que Tiago tenha algo a ver com o acidente.

Raul sonda Carlos, quer saber como segue o caso de Diogo. André entra descontrolado e quer bater em Raul, diz que sabe que ele é o amante da mulher. Raul jura que é mentira. Prazeres diz que se Elsa diz é porque é verdade.

Vasco conta a Elsa que despediu Diana por amor a ela. Fazem as pazes. Vasco conta que viu vulto no cemitério. Elsa não acredita e avisa-o que quer mandar a música para as editoras. Vasco diz que quer ser seu agente e que vai tratar disso.

Mercedes diz a Filipe para ele pressionar o empreiteiro, as obras têm de começar. Filipe atrapalhado mente. Mercedes diz para ele se preparar que amanhã têm de dar a missa.

Francisco conversa com os auditores. Elias diz que ainda têm muito para analisar, não pode dar ainda um parecer. Francisco recebe chamada de Samuel. Combinam encontro.

Eduarda está furiosa e acusa Tiago de sabotar o cavalo para magoar Beatriz. Tiago jura que não sabe de nada do que ela fala. Eduarda não ouve, diz que se não fosse Diogo, Beatriz teria morrido.

André discute com Carla, acusa-a de ter um caso com Raul. Sílvia também discute com a mãe. Carla diz que é mentira, Raul não é o seu amante. Já farta, diz a André que o melhor é mesmo divorciarem-se.

Catarina está irritada porque não a deixam sair de casa. Prazeres comenta que Raul e Carla são amantes. Marco Paulo diz que isso é mentira. Catarina manda boca ao pai. Prazeres não se apercebe de nada.

Preparam-se para jantar, Martim diz que sabe que a mãe teve acidente de cavalo. Diogo entra, diz que acredita que o cavalo foi dopado e a sela foi cortada. Beatriz pede para falar com Diogo, em particular.

Beatriz agradece a Diogo por lhe ter salvo a vida, mas diz que o que aconteceu não muda a sua decisão dele ir embora da herdade. Diz que espera até ele arranjar um novo emprego.

Rosete, embevecida, lê uma sms de Francisco. Diana conta a Tina que Vasco viu um vulto no cemitério, mas Tina desvaloriza. Henrique pede desculpas a Diana e não tira os olhos dela.

Carlos quer saber se Diogo teve algo a ver com o acidente de Beatriz. Diogo não quer acreditar no que ouve, diz que nunca colocaria a vida de Beatriz em risco. Tem a certeza que Eduarda não vai permitir que Beatriz o despeça.

Samuel diz que a proposta dele não serve aos patrões. Francisco diz que então vai à polícia. Samuel menciona acidente de Beatriz e diz que para a próxima ela pode não ter tanta sorte. Francisco fica chocado.

Beatriz faz festas no cavalo que quase a matou. Diz que sabe que ele não fez de propósito, ela está triste. Diz ao cavalo que não vai deixar que ninguém lhe faça mal.

Francisco fica furioso, ao perceber que Samuel fala a sério e foram eles que provocaram o acidente de Beatriz. Diz para se afastar dos seus filhos. Samuel diz que isso só depende dele.

David diz a Catarina que acha melhor darem um tempo. Sai. Catarina fica chateada. Sílvia pede desculpa à amiga e diz que foi ela que disse à Prazeres que ela estava com David.

Norberto ensina Mafalda a limpar as boxes dos cavalos. Ela acha tudo nojento. Norberto sente-se mal, mas disfarça. Mafalda não quer desistir do trabalho para não dar parte fraca perante o pai e o irmão.