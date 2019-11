Resumo: 25º Episódio - 29 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás diz que tem pena que o divórcio vá para a frente. Tiago diz que ele tem de aceitar que Beatriz já não o quer. Precisa de resolver a sua vida e vai consultar um psiquiatra. Tomás diz que está ali para o ajudar.

Diana ajuda Vasco a fazer um inventário. Está em cima do escadote. Elsa apanha Vasco a olhar para as pernas dela e fica furiosa. Quer que Vasco despeça Diana. Vasco fica aflito e diz que não pode fazer isso.

Francisco entra na fundação com os auditores e Eduarda fica furiosa. Beatriz está do lado do pai.

Martim diz à mãe que não quer que ela arranje outra pessoa. Beatriz não percebe o que ele está a falar. Martim diz que se está a referir a Diogo. Não quer que ela fique com Diogo. Beatriz fica chocada.

Arminda está angustiada. Diogo entra. Ela diz que César trouxe muita coisa do passado. Ela nunca perdeu a esperança de voltar a ver Rodrigo. Diogo abraça-a.

Beatriz diz a Martim que ela e Diogo são só amigos. Conversa com ele e diz que vai chegar uma altura em que ela e o Tiago vão refazer as suas vidas com outras pessoas.

Joana e Tomás conversam. Ele fala na possibilidade de Mafalda trabalhar na Herdade com Beatriz.

Prazeres e Catarina discutem. Catarina diz à avó que já não é virgem e que David é o seu namorado. Prazeres fica à beira de um ataque de nervos, quer apresentar queixa contra David.

Marco Paulo pergunta a André como estão as coisas em casa. Raúl interrompe os dois, está furioso e quer apresentar queixa contra David. Henrique pede desculpas pelo que David fez no café e promete que não volta a acontecer.

Diogo entrega um envelope com dinheiro a Eduarda. Diz que foi César que pediu para entregar, são os 500 euros que ela lhe deu. Francisco pede o numero de telemóvel de Samuel, quer negociar com ele a dívida de Eduarda. Eduarda fica nervosa, diz que são pessoas perigosas.

Catarina está farta e diz ao pai para internar a avó. Marco diz a Catarina que precisam de conversar. Catarina sai irritada.

Vasco ganha coragem e despede Diana da papelaria. Diz que não pode perder Elsa por causa dela. Tina diz a Rosete que tem um problema pessoal para resolver e sai.

Filipe diz a Tina que foi ao cemitério, mas não conseguiu fazer nada porque estava gente. Tina insiste que têm de lá voltar para terminar de tapar a campa.

Afonso diz a Xana que já resolveu o problema que tinha e não vai a lado nenhum. Vai ficar com ela para sempre. Xana quer fazer parte da família. Afonso diz que não é um bom momento para enfrentarem Eduarda.

Vasco está bêbado… entra no cemitério. Olha em direção da campa de Arlindo e vê a capa de Filipe a esvoaçar. Fica aterrorizado e sai a correr do cemitério enquanto Tina e Filipe enterram melhor o corpo do Padre Janeiro.

Beatriz encara Diogo e diz-lhe que a relação deles ficou estranha e ele afastou-se dela e de Martim. Diogo diz que não queria magoar Martim. Beatriz diz que sabe, mas quer que ele se vá embora da herdade.

Francisco diz a Samuel que pagam a dívida na totalidade, mas sem juros ou ele vai direto à polícia. Samuel diz que vai transmitir a sua proposta aos patrões, mas que em princípio não irão gostar.

Diogo diz a Beatriz que ela está a ser injusta porque ele precisa daquele trabalho. Ela diz que não vai voltar atrás na decisão, acha que é melhor para todos. Diogo fica muito irritado.

Henrique discute com David, diz que ele não pode fazer o que fez no café. Raúl queria apresentar queixa. Mafalda diz que vai trabalhar na herdade.

Mais tarde, Diogo comenta com Carlos que Beatriz o quer fora da herdade. Conta que ela se declarou e ele se afastou por serem irmãos. Diz que vai usar Eduarda para tentar ficar. Não vai desistir da sua vingança.

Beatriz diz a Norberto para selar os cavalos. Mafalda vê tudo, mas não está entusiasmada com o trabalho. Beatriz vai mostra-lhe o resto da herdade, pode ser que fique entusiasmada.

Norberto dá indicações ao tratador da herdade. Ele está a ser vigiado por Marcelo.