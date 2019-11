Resumo: 24º Episódio - 28 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos liga para César. Vai para o voice mail. Carlos deixa mensagem a dizer que espera que ele não atenda porque já vai de viagem. Pede para lhe ligar quando chegar ao Porto.

Diogo finge que vai agredir César. Diz-lhe para este dizer que não é “Rodrigo”. César assustado diz a Eduarda que não é Rodrigo e que fingiu porque precisava de dinheiro. Diz que devolve tudo. Só quer ir embora. Eduarda não deixa.

Tiago apresenta os papéis de divórcio já assinados por ele e as roupas que incriminam Afonso a Beatriz . Diz que só quer provar que está arrependido e quer mudar. Norberto entra e diz que estão a apertar com “ Rodrigo”. Saem.

Diogo diz a César que não vai deixar que lhe toquem. César diz que já admitiu tudo, já tem problemas que cheguem no Porto. Diogo trata da situação. Beatriz e Afonso ficam desiludidos com César que fez tudo por dinheiro.

No cemitério, Filipe perturbado já meteu o corpo de Ricardo junto do corpo de Arlindo. Tina ajuda-o. Ouvem vozes e decidem sair a correr para não serem apanhados. O corpo ficou tapado mas a cova não ficou totalmente coberta de terra.

Raul com dores fala de fazer fisioterapia com Carla. Elsa tem a certeza que eles são amantes. David faz discurso sobre pobres perdizes assassinadas por Raul. Elsa e Raul expulsam David do café.

Afonso diz à mãe que Tiago entregou as roupas que o incriminam.

Em casa de Diogo, despedem-se de César. Agradecem tudo o que ele fez. Diogo diz ao pai que Beatriz ficou muito triste e desiludida quando César admitiu que não era “Rodrigo”.

André fica todo produzido para levar Carla a jantar. Silvia acusa a mãe de não ter deixado o amante. Carla diz que não está feliz e sai. Xana também decide ir embora. André fica sozinho e desespera.

Filipe diz a Tina que têm de voltar para tapar a campa. Ela senta-se em cima dele e beija-o com paixão. Filipe retribui. Despem-se e fazem amor.

Henrique tenta aproximar-se de Joana mas acabam a discutir. David entra empolgado e conta a sua missão no café. Diz que vai converter Vila Brava ao veganismo. Fica chateado quando a mãe pergunta se viu Mafalda.

Mafalda conversa com Tomás sobre arranjar emprego. Tiago diz a Eduarda que está arrependido e quer fazer tudo para que ela e a família voltem a confiar nele. Eduarda quer que ele retire queixa contra Diogo.

Beatriz conversa com Martim, diz que ela e o pai vão mesmo divorciar-se. Martim diz que o pai está estranho, não lhe apetece falar com ele. Mercedes pede a Beatriz para a levar ao cemitério no dia seguinte.

Diogo passa pela campa de Arlindo mas não liga. Segue para a campa dos pais onde põe flores novas. Beatriz vê Diogo, chama-o e aproxima-se. Diogo paralisa, ela vai descobrir que ele é Rodrigo.

Tiago está devastado e não disfarça. Fez-se de vítima perante o filho. Diz que não quer que ele se oponha a uma nova relação da mãe. Diz que acha que Diogo e a mãe são mais que amigos. Martim fica atordoado.

Diogo diz a Beatriz que ficou intrigado com toda a história de Rodrigo e decidiu visitar a campa dos pais dele. Diz que as flores secas já ali estavam. Vai embora deixando Beatriz intrigada.

Beatriz pergunta a Arlete se reparou no homem que acabou de sair do cemitério. Arlete pergunta se ela fala de Diogo, diz que sim e que ele comprou flores. Beatriz fica desconfiada.

Francisco e Rosete beijam-se. Ele conta que descobriu que Eduarda anda a enganar todos com as contas da empresa e da fundação. Diz a Rosete que está a apaixonar-se por ela.

Carla pede desculpa a Marco. Ele farto diz que não pensa fazer mais figura de parvo e termina a relação. Carla fica triste.

Catarina beija David, tira-lhe a t-shirt e ela fica em soutien. David está muito tenso. Diz que sonhou com perdizes. Catarina diz para ele deixar de falar e se deixar levar, promete que vai ser bom. David cede.

Prazeres está enervada. Liga para Xana para falar com Joana. Diz que passou pela porta de casa dela e sentiu um cheiro muito forte a gás. Catarina e David ficam muito envergonhados quando são apanhados por Joana, Tomás e Prazeres. Esta faz um escândalo e acusa David de abusar da neta. Catarina defende David.

Beatriz diz a Diogo que sabe que ele deixou flores na campa dos pais de Rodrigo. Quer saber porque mentiu. Diogo improvisa, diz que o pai lhe pediu porque a história de Rodrigo mexe muito com ele. Os dois abraçam-se e Martim vê.

Tomás diz que tem pena que o divórcio vá para a frente. Tiago diz que ele tem de aceitar que Beatriz já não o quer. Precisa de resolver a sua vida e vai consultar um psiquiatra. Tomás diz que está ali para o ajudar.

Diana ajuda Vasco a fazer um inventário. Está em cima do escadote. Elsa apanha Vasco a olhar para as pernas dela e fica furiosa. Quer que Vasco despeça Diana. Vasco aflito diz que não pode fazer isso.

Francisco entra na fundação com auditores e Eduarda fica furiosa. Beatriz está do lado do pai.

Martim diz à mãe que não quer que ela arranje outra pessoa. Beatriz não percebe do que ele fala. Martim diz que está a falar de Diogo. Não quer que ela fique com Diogo. Beatriz fica chocada.