Resumo: 23º Episódio - 27 de novembro (quarta-feira)

O juíz diz a Eduarda que não estão num julgamento, estão simplesmente a interrogar Diogo. Pede ao funcionário para acompanhar Eduarda à saída. Diogo está perplexo com a atitude de Eduarda.

Francisco diz a Beatriz que cada vez está mais certo que Eduarda tem algo a esconder. Beatriz diz para ele pedir a auditoria. Beatriz diz a Afonso que a mãe vai conseguir as provas que Tiago tem. Pede-lhe para ter calma.

Diogo diz que o juíz o deixou sair em liberdade. Não se pode aproximar de Tiago e tem de se apresentar no posto. Ela diz que para a próxima faça as coisas de forma a ninguém saber.

César passa na rua. Eduarda pergunta a Diogo o que ele acha do rapaz. Conta que pediu ao pai dele para o investigar. Diogo diz que ele não lhe inspira confiança e que Carlos lhe disse que ele pode ser um interesseiro.

André conta a Marco Paulo que quase pediu o divórcio a Carla, mas que agora está tudo bem e juntos vão superar a crise. Marco Paulo fica desolado.

Tina diz a Filipe que têm de enterrar o padre Janeiro logo à noite. Prazeres aparece e Tina esconde-se. Prazeres diz a Filipe que têm de falar sobre as obras na igreja. Repara que está tudo sujo e quer limpar.

Eduarda diz a Beatriz para ela falar com o pai para ele desistir da auditoria. Beatriz não se quer meter, diz que têm de recuperar as provas que Tiago tem contra Afonso. Eduarda liga a Carlos para falar de César.

Carlos fala ao telemóvel com Eduarda, não gosta de saber que César ainda está na vila e diz que vai descobrir o que ele anda a fazer.

Francisco procura o seu telemóvel. Mercedes diz que vai aparecer. Francisco diz que Afonso lhe ensinou uma forma de o encontrar e procura numa app no tablet.

Rosete diz a todas que a única forma de manterem o bar aberto e acabarem com o processo criminal é assumirem que a droga era de todas. Todas apoiam Rosete e dizem que assumem tudo. Rosete fica comovida.

Prazeres quer conhecer “Rodrigo”. Arminda diz que sente que ele é um estranho. Prazeres desvaloriza e diz que Vasco tem de deixar de ir ao Carrossel.

Eduarda conta o dinheiro. Diogo aproveita para colocar o telemóvel de Francisco na mala de Eduarda.

Francisco segue o seu telemóvel pela app no tablet. Vê que está em movimento, sai apressado. Francisco segue no seu carro, vai seguindo indicações.

Eduarda entrega uma mala com dinheiro a Samuel, diz que precisa de mais tempo. Samuel explica como as coisas são. Francisco aparece e quer sabe o que se passa. Samuel ignora-o. Diogo está divertido.

Beatriz lê a sms de Afonso a dizer que se vai entregar. Ela desespera, não tem a chave da pick up. Pega no cavalo de Pereira e sai perturbada.

Eduarda e Francisco discutem. Ela já contou tudo, está a pagar dinheiro que pediu para a campanha política. Francisco está furioso e vai embora. Eduarda fica perturbada.

Carlos está ao telemóvel com César e pressiona-o para ele ir embora de vez. Prazeres entra e Carlos, sem paciência para ela, pede-lhe para ir embora.

César diz a Carlos que está de saída de Vila Brava.

Henrique e Joana discutem. Tomás tenta acalmar os ânimos. Henrique diz-lhe para ele se meter na sua vida.

Mafalda fica constrangida ao ver Tiago. Ele percebe que algo se passa com ela. Mafalda conta que é seropositiva e diz-lhe que ninguém pode saber.

Afonso quer entregar-se, diz à irmã que é a única maneira de Tiago acabar com a chantagem e deixá-la em paz. Chora. Beatriz implora para ele não fazer nada e diz-lhe que ela e Martim precisam dele.

Elsa finge ter uma visão e diz a Carla que sabe da crise no seu casamento. Raul está carinhoso com Carla. Elsa acha que o amante dela é Raul.

Vasco está aflito com o inventário na papelaria. Diana trata do assunto. Elsa não gosta da cumplicidade deles. Elsa diz a Vasco que descobriu que o amante de Carla é o seu pai. Vasco acha estranho.

Eduarda encontra uma escuta no seu gabinete na Fundação e fica furiosa. Acha que foi César. Diogo fica nervoso. Eduarda liga a César e diz que tem dinheiro para lhe dar. A mãe de Beatriz diz a Diogo que vai acabar com César.

Joana quer saber porque Mafalda não foi às compras. Mafalda mente, dizendo que foi a uma consulta de planeamento familiar.

Sílvia conta a Catarina que descobriu que a mãe tem um amante, mas não sabe quem ele é. Catarina fica aliviada. Sílvia diz que já contou ao pai e ele perdoou a mãe.

No hotel, Tiago entra no quarto com uma mala. Tira de lá as roupas de Afonso que o incriminam da morte de Rui. Fica pensativo.

No picadeiro, Eduarda apresenta César a Pereira e quatro agricultores. César fica assustado. Pereira bate em César, Diogo tenta parar a agressão, mas não consegue. Eduarda quer que César diga quem é e o que pretende deles.