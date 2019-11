Resumo: 22º Episódio - 26 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo implacável continua a agredir Tiago que não consegue reagir nem defender-se. Raul fica chocado ao ver a cena e separa-os. Diogo diz a Tiago para desaparecer da vida de Beatriz ou acaba com ele.

Afonso diz à mãe que vai entregar-se e confessar o homicídio de Rui. Eduarda diz para ele ficar quieto que ela vai controlar Tiago. Diz que a fundação não tem problemas financeiros e pede a Afonso para falar com o pai para evitar a auditoria. César diz que vai voltar ao Porto, tem alunos e a noiva à espera dele.

Beatriz ao telemóvel combina encontro com César para despedir-se. Francisco abraça a filha, diz que vai tratar de tudo para ela divorciar-se e ficar com a guarda total de Martim.

André fora de si quer saber quem é o homem com quem Carla o enganou. Ela mente, diz que foi um colega de Lisboa. Ele quer o divórcio. Carla pede desculpa, diz que não o queria magoar. André sai destruído.

Catarina insiste com o pai, quer saber quem é a mulher que está a fazê-lo sofrer tanto. Marco Paulo conta tudo à filha. Catarina fica chocada ao saber que Carla é amante do pai. Diz para ele a esquecer.

Diana quer saber mais sobre o caso entre Tina e o padre. Tina mente e diz que já não tem nada com ele. Só quer ser amiga dele. Diana fica desconfiada.

Diogo ouve conversa de Eduarda, ela combina para pagar o dinheiro que deve. Diogo conta a Beatriz que deu uma tareia em Tiago. Ela diz que Tiago vai usar isso contra ele.

Eduarda ao telemóvel diz que já tem o dinheiro. Combina encontro no mesmo sítio de sempre, diz que não volta a falhar com nada.

Tomás já sabe de tudo porque esteve no café e Raul contou a toda a gente. Quer saber se ele bateu em Beatriz, Tiago diz que Diogo mente e que quer ficar com Beatriz. Tomás conversa com o filho mas Tiago manda-o embora.

Mafalda e Joana conversam. Mafalda está magoada com a atitude do pai. Afonso diz que não pode contar-lhe o que se passa com ele para a proteger. Xana começa a perder a paciência com ele.

Raul e Norberto falam da tareia que Diogo deu a Tiago. Carlos fica a saber e fica furioso. Norberto diz que Diogo anda atrás de Beatriz. Elsa diz a Vasco que não vai desistir da música.

Dr. Silvério diz a Rosete que a única forma do processo não avançar é assumir que a droga era delas. Rosete fica indignada.

Eduarda diz a Beatriz que ela tem de convencer Afonso a desistir da ideia de se entregar. Beatriz diz que a mãe tem de fazer com que Tiago entregue as provas contra Afonso. Henrique diz a Diogo que ele está a ser acusado de tentativa de homicídio.

Tiago diz a Martim que ele vai sair de casa porque a mãe pediu. Diz que vão fazer as pazes e voltar a ser uma família. Pede para ele tome conta de Beatriz e faça com que ela não se esqueça dele. Martim fica tenso.

Diogo diz a Henrique que bateu em Tiago mas nunca fez nada que pusesse a vida dele em risco. Henrique diz que ele tem de ir ao posto. Eduarda diz a Diogo que vai arranjar-lhe um advogado. Beatriz sente-se culpada.

Tomás preocupado com Tiago, sente que devia ter levado o filho ao psicólogo quando a mãe morreu. Joana conversa com ele. Mafalda entra desanimada, não conseguiu emprego no jornal. Tomás diz que vai ajudá-la.

Filipe finge-se afónico. Raul diz que Arlindo não pode morrer sem receber a extrema-unção. Diz que ele vai lá deixando Filipe aliviado, mas Raul lembra-o que não vai se vai safar do funeral.

Beatriz está preocupada porque Diogo está preso por sua causa. Carla diz que Diogo gosta dela, senão não tinha agredido Tiago. Carla conta que André descobriu a traição e que se vão divorciar.

Carla entra em casa e não quer acreditar que está tudo arrumado e que a mesa está posta com velas. André diz a Carla que não quer o divórcio. Diz que as coisas vão melhorar. Silvia fica fula e Carla incrédula.

Carlos diz a Diogo que desta vez concorda com a tareia que ele deu a Tiago. Ele mereceu-a. Diz que não acredita que o juíz decrete prisão preventiva e que amanhã ele está livre. Diogo quer saber se César foi embora.

Tina aconselha Filipe a aprender na Internet como fazer um funeral.

Prazeres está furiosa com a festa no Carrossel. Marco Paulo diz à mãe para ela se acalmar. Catarina diz que o Carrossel é um bar normal e que não tem mal nenhum. Prazeres quase tem um ataque.

Tina faz um sorteio, o prémio é uma dança com Diana. O felizardo é Henrique que cede o seu prémio. Vasco fica com o número de Henrique e Diana dança para ele. Troca olhares com Henrique que decide ir embora.

Marco Paulo está sozinho quando Beatriz entra e pede para ele a deixar ver Diogo. Ele resiste mas acaba por permitir perante a insistência de Beatriz. Marco Paulo entra com Beatriz. Ela diz a Diogo que se vai divorciar de Tiago. Sente-se culpada por ele estar preso. Diogo é frio com ela. Beatriz sai desiludida e Diogo fica angustiado.

Filipe faz o discurso que decorou na Internet. Raul estranha mas não comenta. Falam que a família de Arlindo não quer saber dele, nem quiseram velá-lo. Filipe fica pensativo.

Elsa fica com ciúmes porque Diana dançou para Vasco. Xana diz a Elsa que a perdoa por causa da música se ela descobrir quem é o amante da mãe.

Francisco diz a Tiago que o que ele fez a Beatriz é imperdoável. Diz para ele não aparecer mais na herdade e só verá o Martim se for acompanhado. Tiago fica furioso.

Juiz diz a Diogo que Tiago o acusa de tentativa de homicídio. Duas vezes a contar com o atropelamento. Diogo diz que é tudo mentira. Eduarda interrompe, diz ao juiz que Diogo está inocente, ela viu o que se passou.