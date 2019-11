Resumo: 21º Episódio - 25 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago encurrala Beatriz e rasga-lhe a roupa. Beatriz consegue apanhar uma estatueta e fere Tiago na cabeça. Ele diz que a ama, que só quer estar bem com ela. Beatriz diz-lhe que o quer longe da herdade e da sua família.

Martim entra e Beatriz disfarça. Diz que está cansada e precisa de dormir. Sai. Tiago entra. Martim vê o golpe na cabeça do pai, quer sabe o que ele fez à mãe. Tiago diz que foi tudo um acidente. Martim fica inquieto.

Falam de César, Carlos diz para denunciar César a Eduarda e mandá-lo embora. Diogo fica apreensivo quando pondera que César pode entrega-lo.

Afonso decide não atender a chamada da mãe. Henrique conversa com Diana, ela oferece-lhe boleia. Ele recusa. Tiago bêbado, entra no Bar Carrossel. Rosete manda-o embora. Tiago não quer ir e Afonso intervém.

Beatriz abre o frigorífico, não sabe o que quer. Já tomou banho, senta-se e desata a chorar.

Xana continua chateada com Elsa. Ela diz que desistiu da música por amizade. Prazeres fala com Raul sobre a manifestação. Catarina diz que não gosta de ver o pai sofrer por nenhuma mulher.

Sílvia percebe, pela reação da mãe, que ela tem um caso e engana o pai. Carla acaba por confessar, mas diz que escolheu a família. Garante que o caso acabou. Liga para Marco e diz para ele a deixar em paz de vez.

Francisco está preocupado com várias coisas. Mercedes aproveita para criticar Eduarda. Francisco fala da manifestação. Ela diz que não gosta que Afonso e Tiago estejam sempre no bar.

Diogo encara César, diz que falou com a sua ex-noiva. Sabe que ele foi a Vila Brava não para o ajudar, mas para sacar dinheiro à Eduarda. César admite que sim. Diogo ameaça-o.

Diogo está a sair do hotel, Carlos vê que Eduarda vai apanhar Diogo e intervém. Vai falar com ela, diz que decidiu aceitar a sua proposta e vai investigar “Rodrigo”/César. Diogo afasta-se sem que ela perceba.

Tiago pede desculpa a Beatriz pela noite anterior. Ela não quer saber de nada, ele tentou violá-la e não há nada que possa dizer para se defender. Diz para ele ir embora da Herdade a bem ou sai a mal.

Vasco cancela o contrato com a editora, diz que não vão vender livros escolares na papelaria. Arminda ouve, não quer acreditar. Vasco diz que dá muito trabalho e quer fazer algo diferente. Arminda fica furiosa e diz que ele não toma mais nenhuma decisão.

Joana discute com Henrique por causa de Mafalda. Henrique sai furioso. Joana fica perturbada. Tomás abraça a cunhada, diz para ela dar tempo a Henrique. Joana está cansada de lutar sozinha.

Beatriz contou ao irmão que Tiago a tentou violar, diz que não pode continuar com ele. Afonso decide entregar-se. Eduarda entra. Afonso diz à mãe que foi ele que matou Rui, sem querer. Diz que vai entregar-se à polícia.

Tomás quer saber o que se passa com Tiago, quer ajudá-lo. Tiago conta que fez asneira com Beatriz e ela o quer fora da herdade. Diz que não a quer perder. Falam da relação deles entre pai e filho.

Eduarda diz a Afonso que ele não se vai entregar. Fica furiosa ao saber da chantagem e da tentativa de violação de Tiago. Diz aos filhos que vai resolver tudo.

Beatriz angustiada ignora Diogo. Ele encara Afonso, quer saber o que se passa com Beatriz. Diz que viu a marca no corpo dela. Diogo fica furioso ao saber que foi Tiago que a magoou.

Martim conversa com a avó sobre os pais. Diz que eles discutem muito e a mãe está sempre triste. Diz que começa a achar que era melhor eles não continuarem casados.

Na barragem, Beatriz despe-se e fica em lingerie. Sem hesitar, mergulha no rio. Vem ao de cima mais tranquila.

Eduarda quer uma explicação. Tiago admite que cometeu um grande erro com Beatriz. Jura que nunca pensou em incriminar Afonso. Eduarda faz ameaça, deixando Tiago intimidado.

Marco Paulo está muito simpático com Sílvia. Ela pergunta pelo pai. André aparece. Sílvia diz ao pai que precisa de falar com ele, em particular. Seguem para o gabinete na GNP. Sílvia diz ao pai que a mãe teve um caso, mas garante que já acabou. André fica furioso e quer saber quem é o amante.

Elsa diz a Norberto para ele não falar com ninguém sobre a música. Diz que está a fazer uma jogada de publicidade. Norberto alinha. Mostra o que já fez. Elsa adora.

Prazeres quer que Raul convença Elsa a cantar na igreja. Falam de Arlindo. Rosete entra no café Santinho e deixa panfletos. Diz que vai haver festa no Carrossel. Prazeres fica furiosa.

Diogo quer saber o que aconteceu. Diz que se preocupa com Beatriz, ela cede e conta que Tiago não aceita o fim do casamento e que a agarrou à força. Chora. Diogo abraça Beatriz, está furioso com Tiago.

Eduarda não quer acreditar que Francisco quer uma auditoria na empresa e na fundação. Discutem. Eduarda diz que ele anda tão distraído com a amante que nem percebeu que Tiago voltou a ser violento com Beatriz.

Afonso diz a Xana que vai ter de ausentar-se por uns tempos. Ela não percebe os motivos e acha que é tudo um esquema de Eduarda para separá-los. Fica devastada.

Carlos diz a César que sabe do esquema de burla às seguradoras. Diz que se ele não quer ir preso, vai fazer o que ele disser. Vai despedir-se das pessoas da herdade e vai embora.

Tiago sai do hotel e é apanhado por Diogo, que lhe dá várias bofetadas. Tiago não consegue reagir. Não percebe o motivo da agressão. Diogo diz para ele bater nele em vez de bater em Beatriz.