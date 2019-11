Resumo: 20º Episódio - 22 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique tenta convencer Tomás a dizer a verdade a Tiago. Tomás não quer, diz que o filho nunca lhe vai perdoar ter escondido que ele é adotado e filho dos Bastos.

Carlos discute com César, diz que ele e Diogo podem ir presos. Diz que se for preciso fala com a namorada dele e conta o que está a acontecer. César mente, diz que vai inventar algo e desaparecer.

Martim feliz mostra progressos a Diogo. Quer ir ver um filme de guerra com ele. Diogo fica, atrapalhado, recusa. Martim fica triste. Arminda apreensiva.

Francisco diz a Beatriz que vai falar com Eduarda sobre a compra dos cavalos. Beatriz está disposta a vender terrenos. Tiago diz a Beatriz que retirou a queixa contra Diogo. Fica satisfeito com a reação de Beatriz.

Rosete está chateada e manda toda a gente arrumar o camarim. Tina pergunta o que ela tem e repara nas flores. Pergunta se ela está com saudades do novo admirador ou preocupada com a nova manifestação.

Elsa escreve música. Prazeres entra com muitas mulheres e diz que quer Elsa e Raul na manifestação contra o Carrossel. Raul está impressionado com tanta gente e com a cumplicidade entre Elsa e Prazeres.

Vasco já avisou Xana sobre a música de Elsa. Xana fica para morrer e ameaça Vasco. Afonso entra e acalma Xana. Ela culpa Vasco. Afonso diz que gosta dela, fala em casamento, mas sem intenção.

Beatriz encara Diogo, está chateada por ele ter recusado o convite de Martim para irem ao cinema. Diz que ele nunca quer sair da herdade e esta era uma boa oportunidade. Diogo diz que não quer problemas com Tiago. Beatriz é fria e vai embora.

Beatriz está a dar uma aula. César assiste impressionado. Tiago encara César, quer saber o que ele quer de Beatriz, diz para ele voltar para o Porto de vez. Afasta-se para atender a chamada de Eduarda.

Eduarda diz a Tiago que Beatriz insiste em comprar mais cavalos e alargar o centro. Quer que ele fale com ela. Tiago diz que Beatriz não o ouve. Vai ter de arranjar o dinheiro ou dizer que está cheia de dívidas. Afonso ouve tudo.

Tânia entra apressada, diz que a manifestação já começou. Diz que Prazeres até tambores tem. Rosete e Tina vão ver o que se passa. Prazeres lidera a manifestação. Rosete encara as pessoas. Tina está furiosa e quer partir para a violência. Filipe arranja desculpa para sair dali e Tina segue-o.

Beatriz tem pena da tia com tanta gente contra ela. Carla conta que foi ver André e achou-o estranho. Diz que desistiu do divórcio pelas filhas. Beatriz diz que está desiludida com Diogo.

Eduarda encontra César à espera dela. Este diz que quer dinheiro. Acha que merece ser recompensado por tudo o que passou. Eduarda furiosa, dá-lhe 500 euros para ele desaparecer, mas César quer mais dinheiro. Diogo ouve a conversa dos dois e fica chocado com a atitude de César.

Rosete bebe. Francisco diz para ela esquecer a manifestação. Para abrir o bar e fazer a melhor festa que alguém já viu. Conversam. Francisco beija-a.

Carregadores entregam arca a Filipe e saem. Filipe vai trocar o corpo do padre para a arca, mas Tina apanha-o. Filipe decide contar toda a verdade a Tina, que fica angustiada.

Diogo furioso encara César por causa do dinheiro que ele pediu a Eduarda. César assusta-se. Diz que o dinheiro é para dividir. Diogo diz para ele devolver o dinheiro e voltar, de imediato, para o Porto.

Tomás tira bebida a Tiago. Ele fala do ódio que tem por Diogo e por César/”Rodrigo”. Tomás quer saber mais de Rodrigo. Beatriz entra com César e Afonso. Tiago fica furioso e sai depois de fazer uma cena.

Mafalda conta que foi a uma entrevista no jornal e acha que vai conseguir o emprego. David reage mal e sai. Henrique também faz comentário que magoa Mafalda. Ela vai embora, Henrique discute com Joana e sai.

Tina conta a Filipe que ele tem de se livrar do corpo. Filipe diz que não pode porque vão identificá-lo e ele precisa do transporte. Até juntar dinheiro e ir embora. Tina fica pensativa.

César e Beatriz falam do passado. Riem. Ele despede-se com um abraço. Tiago, bêbado, faz mais uma cena de ciúmes. Beatriz sai. Afonso decide ficar com Tiago que vai servir bebidas.

Tiago bêbado quer fazer as pazes com Afonso e que voltem a ser amigos. Afonso diz que sabe que ele e a mãe estão a roubar dinheiro da fundação. Quer as roupas que o incriminam. Tiago diz que ele não sabe o que diz e para ir falar com a mãe dele.

Xana diz a Elsa que se ela fizer a música sobre a sacristia nunca mais lhe fala. Elsa quer fazer na mesma. Xana desiludida diz que ela não merece a sua amizade. Elsa fica com pena e chama por Xana.

Norberto faz música para a letra de Elsa. Prazeres está satisfeita com a manifestação. Vasco diz ao pai para ele não ajudar.

Francisco quer saber porque Eduarda não apoia o projeto de Beatriz. Afonso entra, diz que a fundação está cheia de dívidas. Eduarda aflita inventa desculpa. Mente, deixando Francisco desconfiado.

César diz a Diogo que não vai embora sem sacar mais dinheiro a Eduarda. Precisa de pagar o casamento e diz que divide com ele o dinheiro. Diogo furioso espeta César contra a parede. Ele assustado cede e vai embora.

Tiago está enfeitiçado a olhar para Beatriz. Ela quer sair dali, mas Tiago não deixa.