Resumo: 19º Episódio - 21 de novembro (quinta-feira)

Diogo mente a Beatriz, diz que só sente amizade por ela. Tiago observa os dois. Beatriz fica desiludida. Diogo afasta-se. Tiago fica satisfeito com o que vê., já Beatriz fica triste.

Carlos tenta convencer César a ajudá-lo com Diogo, a desistir da vingança, diz que Diogo está descontrolado. César diz que não, fica com Diogo até ao fim. Carlos recebe chamada de Eduarda e combina encontro com ela.

Eduarda está ao telemóvel com Carlos e diz que precisa dos serviços dele, se ele pode passar na Fundação para falarem.

Rosete pede ajuda a André à frente de Carla. Espera que ela saia. Ameaça André, diz que sabe que foi ele que meteu droga no bar e tem uma testemunha. Ou ele resolve tudo ou ela fala. André fica preocupado.

Tina eufórica conta a Diana que esteve com o padre. Diz que ele sabe como tratar uma mulher. Diana não quer acreditar, diz à amiga que ela vai parar ao inferno.

Mafalda diz ao tio que arranjou entrevista no jornal da vila e já se inscreveu na escola para terminar o 12º ano. Prazeres avisa sobre nova manifestação contra o Carrossel.

Eduarda pede a Carlos que investigue César, precisa de saber se ele é um impostor que está ali para fazer mal à família. Carlos cede, diz que vai investigar. Diogo ouve a conversa entre os dois, pela aplicação que tem no telemóvel. Fica tenso.

Beatriz fala de Tiago a Carla, diz que o odeia. Conta que ganhou coragem e contou a Diogo que gostava dele, mas ele disse que não sentia nada por ela. Queixa-se à amiga que provavelmente confundiu tudo. Carla diz que parece que ela está apaixonada por Diogo, ele pode ter dito que não sentia nada por ela ser uma mulher casada. Beatriz está decidida a esquecer Diogo.

Prazeres encontra brinco de Tina e fica desconfiada, Filipe mente e recebe uma sms, sai apressado a dizer que tem de ir ao Barreiro porque a mãe precisa dele.

Elsa escreve letra , faz lembrar a história de Xana na sacristia. Elsa sai e Vasco vai atrás dela. Henrique compra jornal e conversa com Diana. Ela repara que ele tem aliança, decidem tratar-se por tu, menos no posto da GNP.

Tomás está contente por estar com o neto. Eduarda pede para ficar a sós com Tomás e faz chantagem subtil para ele aprovar o projeto dos chineses, em troca poderá visitar o neto mais vezes.

Xana avisa Rosete que vai haver outra manifestação para fechar o Carrossel. Desta vez, vai toda a gente. Francisco diz a Rosete que já disse a Eduarda que tem uma amante, mas não disse quem era. Rosete não gosta de saber e quer acabar tudo.

Na herdade, Tomás está muito nervoso ao conhecer “Rodrigo”. Sai deixando Tiago intrigado com a atitude do pai. Martim pede a César para o ensinar a desenhar um cavalo. César desenha com a mão esquerda. Arminda comenta que Rodrigo escrevia com a mão direita.

Eduarda fica desconfiada com a história que César conta para justificar escrever com a mão esquerda. Ele conta que partiu a mão direita em Berlim, como vivia na rua, não foi ao hospital e começou a fazer tudo com a mão esquerda.

Diogo e Carlos voltam a discutir por causa da vingança de Diogo. Carlos quer que César se vá embora, é muito arriscado. Diogo volta a dizer que não se vai embora enquanto não destruir Eduarda.

Diana comenta com Tina que há pouca gente no bar. Henrique conversa com Diana, gosta dela. Rosete encara Diogo, diz que tem suspeita que Eduarda mandou por a droga no bar. Diogo defende Eduarda.

Filipe entra em casa, abre a arca e verifica que o corpo do amigo ainda lá está. Diz que quer fazer-lhe um funeral como deve ser e decide levá-lo para Vila Brava com ele.

Catarina está farta de ver televisão e salta para o colo de David. Ele fica atrapalhado e muito nervoso, não sabe o que fazer. Catarina pergunta se ele já esteve com uma miúda. David mente e diz que sim. Inventa que a irmã está em casa.

Carla diz a Marco Paulo que André ficou doente e não pode deixá-lo assim. Está nervosa porque as filhas também não aceitam a separação. Marco Paulo começa a ficar farto e vai embora.

Eduarda faz nova pesquisa sobre César. Beatriz entra em casa a falar com Afonso sobre Tiago e Martim. Beatriz quer comprar mais cavalos. Eduarda fica passada. Não quer gastar dinheiro em cavalos nem que Beatriz venda os terrenos.

Na taberna, os clientes saem. Joana fecha a porta e junta-se a Tomás. Quer saber o que se passa com ele, porque o acha estranho. Tomás diz que está tudo mal, mas não desenvolve. Joana põe música e começa a dançar, deixando Tomás fascinado.

Diogo está furioso por César ter-se esquecido que “Rodrigo” escreve com a mão direita. Diz que Eduarda é perigosa. César diz que improvisou, acha que eles acreditaram. Diz para Diogo se acalmar.

Prazeres quer toda a gente na manifestação. Ninguém quer ir. Elsa mostra a letra da sua nova música ao sogro, quer que ele faça a melodia. Vasco fica aflito, diz que a letra é baseada na Xana.

Filipe já embrulhou o corpo do amigo. Tem o carro cheio de gelo. Acha que consegue chegar a Vila Brava com o corpo do amigo ainda congelado. Filipe põe mais gelo na mala.

Tiago diz ao tio que quer retirar a queixa que fez contra Diogo. Nega ter disparado contra ele. Henrique fica desconfiado. Tiago quer que ele fique de olho em “Rodrigo”, acha que a história dele não bate certo.

Eduarda fala com advogado, quer que ele também investigue se César é mesmo Rodrigo. Quer também que ele envie uma carta a Germano com uma ameaça de processo se ele publicar algo contra ela.

Martim está nas barras paralelas sozinho, faz um esforço grande e consegue erguer-se. Carla entra e fica impressionada com a evolução dele. Martim sente-se feliz.

Tiago encara Diogo, diz que pelos vistos ele tem palavra e por ele ter cumprido com o combinado de se afastar de Beatriz, retirou a queixa contra ele. Diz para ele continuar longe de Beatriz.

Henrique encara Tomás, diz que “Rodrigo” voltou. Tomás diz que já sabe, não dormiu a pensar nisso. Henrique diz que está na altura de Tiago saber que é adotado e filho dos Bastos e saber que Rodrigo é irmão dele.