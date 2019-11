Resumo: 18º Episódio - 20 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago apanha Beatriz com o saco das roupas de Afonso. Fica com ele. Discutem. Ele faz ameaça e Beatriz diz que casamento deles acabou. Tiago diz que nunca vai desistir dela.

Eduarda entra cheia de sacos. Mercedes provoca-a. Eduarda sem paciência. Discutem. Eduarda quer saber onde está Francisco. Mercedes diz que ele saiu.

Afonso pergunta ao pai se o anda a seguir. Rosete mente e diz a Afonso que foi ela que ligou a Francisco. Diz para ele ir com o pai. Rosete diz a Francisco que gostou muito das flores que ele enviou mas não quer dar nas vistas.

No camarim do carrossel, vestem-se de odaliscas. Saem todas, menos Tina e Diana Conversam e alguém as espia através do quadro. Diana quer juntar dinheiro, espera um dia ter filhos. Tina quer conquistar o padre.

Prazeres discute com Catarina por causa de David. Catarina sai chateada. Marco Paulo vai embora. Vasco e Elsa põem plano em marcha. Funciona. Prazeres vê que ganhou sorteio e acredita nos poderes de Elsa.

André finge que fala ao telemóvel e que recebe denuncia anônima por tráfico de droga. Henrique pergunta se ele acha que têm de averiguar. André diz que sim, não lhe pareceu brincadeira.

Carlos feliz por ver César mas não concorda com vingança de Diogo. César acha justo que amigo queira ajustar contas com quem lhe fez mal. Diogo recebe escuta. Carlos quer saber o que ele vai fazer.

Martim diz à mãe que não percebe porque não dorme com o pai. Beatriz explica que moram na herdade mas estão separados. Martim diz que o pai lhe tirou a boina. Afonso furioso por saber que Tiago ficou com as provas contra ele.

No carrossel, Tina provoca o padre. Elsa diz a Filipe que ele tem uma “sereia” na vida dele. Filipe pensa na tatuagem e fica perplexo. Xana perdoa Afonso. Guardas da GNP entram no bar, dizem a Rosete que receberam denúncia que há droga no bar.

No camarim, André abre uma caixa e mete lá dentro o saco com a droga entre as maquilhagens e acessórios. Vemos que os olhos do quadro mexem-se. Alguém está a ver tudo.

Carlos quer que Diogo desta da vingança. Lembra que Beatriz é irmã dele. Diogo farto diz que vai até ao fim. Carlos recebe email, diz que Eduarda manda dinheiro para Xangai. Diogo acha que ela desvia dinheiro.

Eduarda revista bolsos do casaco de Francisco. Ele entra. Eduarda diz para ele ser discreto com a amante. Francisco fica com a certeza que a mulher já não o ama.

No bar Carrossel, a GNP procura droga mas não encontram nada. Filipe diz que se esqueceu do cartão de cidadão. Tem de ir ao posto amanhã. Rosete segue para o camarim com Marco Paulo.

Marco Paulo revista o camarim. Encontra o saco com droga que André deixou. Rosete fica estarrecida. Tina diz que droga não é delas. Marco Paulo diz que tem de levar saco de droga com ele ao chefe.

André identifica Afonso e diz para ele sair. Xana mente ao pai, mas este percebe. Marco Paulo entra com a droga. André diz que como ninguém se acusa tem de levar todas para o posto.

Tiago discute com Beatriz, diz para ela deixar de procurar as provas contra Afonso, nunca as vai encontrar. Beatriz diz que não vai parar até se ver livre dele. Tiago ajuda Eduarda a confirmar história de César.

Diogo entra e procura o melhor sitio para colar a escuta que traz consigo. Decide fazê-lo por baixo da secretária de Eduarda.

Marco Paulo trabalha. Prazeres quer saber quantas bailarinas é que estão presas. Marco Paulo diz que ninguém está preso, quer que a mãe o deixe trabalhar. Prazeres aproveita e segue para a zona das celas.

Prazeres aproveita para provocar, atira água suja sobre Rosete e bailarinas. Diz que é o dia mais feliz da sua vida. Só por vê-las a todas ali. Henrique diz que vão a audiência junto de juiz.

André está doente. Carla acha que ele está a fingir. Xana mostra termómetro. Silvia é dura com a mãe. Carla verifica e André tem amigdalite, fica a tomar conta dele.

Afonso ajuda Arminda com as compras. Beatriz aparece aflita e pergunta se alguém viu Martim. Ele não está e Tiago não atende o telemóvel. Beatriz diz a Afonso que Martim desapareceu.

Germano aborda Eduarda, fazendo-lhe perguntas sobre como ela adquiriu o seu património. Pergunta se ela confirma que nunca ganhou a lotaria. Eduarda diz que não comenta. Diogo intervém. Eduarda ameaça com processo.

Prazeres fala na volta de Rodrigo à vila. Carlos diz que já sabia. Fala das bailarinas e como está contente delas terem passado a noite no posto, Raul defende-as, diz que elas não são drogadas.

Na papelaria, fazem brinde ao sucesso. Arminda diz a Vasco que ele é o gerente mas ela e Norberto são os donos, e que vai ser como eles querem. Elsa quer despedir Diana. Arminda e Norberto dizem que Diana fica.

Nas cavalariças, Beatriz aflita pergunta se alguém viu Martim ou Tiago. Fala ao telemóvel com “Rodrigo”, diz que o filho desapareceu. Francisco diz que Martim não está em lado nenhum. Beatriz vai à GNP apresentar queixa. Diogo angustiado.

César ao telemóvel fala com Beatriz e convida-a para beber café. Elsa recusa, diz que o filho desapareceu. César pergunta se pode ajudar.

Tiago mais uma vez tenta manipular o filho. Diz para ela falar com a mãe para passarem um fim-de-semana juntos. Martim diz que ela não quer e não a vai obrigar. Tiago muda de atitude.

Na GNP, Eduarda nervosa diz a Henrique que têm de procurar o neto, ninguém sabe dele. Henrique faz perguntas. Eduarda diz que ele pode estar com o pai.

Diana e Rosete conversam sobre o que aconteceu. Diana preocupada, não quer ficar com cadastro. Rosete encontra bilhete. Diz que alguém na vila gosta delas, o bilhete diz que André sabe mais do que aparenta…

Tina entra na sacristia e provoca Filipe. Ele tenta resistir mas não consegue e beijam-se. Tina despe Filipe e vê tatuagem com sereia. Filipe jura que não teve nada a ver com Elsa. Voltam a beijar-se com paixão.

César quer ajudar a procurar Martim. Eduarda insinua que ele tem algo a ver com o desaparecimento do neto. Tiago entra com Martim, finge-se chocado com tanto drama. Beatriz furiosa. Eduarda ameaça Tiago, quer o neto fora da guerra entre ele e Beatriz.

Arminda emocionada diz a César que tomou conta dele em pequeno. César finge emocionar-se. Arminda pede desculpa por não terem conseguido ficar com o irmão dele. César diz que não sabe nada do irmão.

Beatriz avança a galope, irritada, fora de si. Ao longe, Diogo avista Beatriz, monta o cavalo que traz com ele e vai em direção de Beatriz. Já juntos, Beatriz diz que continua casada com Tiago porque ele a está a chantagear. Diogo fica perplexo. Beatriz diz que não consegue deixar de pensar nele, não percebe porque ele mudou de repente. Aproxima-se para o beijar.