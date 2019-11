Resumo: 15º Episódio - 15 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago acusa Diogo de o tentar matar e faz o papel de vítima. Norberto ajuda Tiago a levantar-se enquanto Diogo se defende dizendo que é tudo mentira. Tiago diz que vai apresentar queixa, faz um grande teatro e diz que Diogo tentou matá-lo. Acusa-o de tentar roubar a mulher. Diogo diz que Tiago se atirou para a carrinha. Beatriz não sabe em quem acreditar. Tiago pede para chamarem o 112.

Eduarda fala com Tomás. Xana diz que ele não está, e aproveita para perguntar o que Eduarda tem contra o seu namoro com Afonso. Eduarda diz que não quer uma vadia como ela na família e as duas acabam por discutir.

Prazeres conta a Raul que Eduarda mentiu e não ganhou lotaria nenhuma. Elsa canta o seu hit mas ninguém liga nenhuma nem acompanha. David e Catarina entram, assumem namoro deixando Silvia perturbada.

Henrique diz a Mafalda que ela pode ficar mas tem de cumprir regras. Mafalda aceita mas diz à mãe que acha um exagero. Joana diz que depois do que ela fez até acha razoável o que o pai pede.

Vasco comenta com Afonso que quer a papelaria mas não tem dinheiro. Afonso diz que lhe empresta o dinheiro para ele comprar o trespasse, quer ajudá-lo.

Beatriz troca filtro de trator. Diogo diz que seria incapaz de atropelar alguém, não fez nada a Tiago. Beatriz acredita nele e fala do seu casamento. Sorri para ele apaixonada. Diogo decide ir embora.

Eduarda fala com Tomás sobre projeto hoteleiro do grupo chinês. Tomás diz que eles querem construir nos terrenos que fazem parte da reserva agrícola nacional e não aprova. Eduarda fica furiosa.

Beatriz quer a opinião de Diogo sobre a ampliação do centro hípico. Combinam jantar. Ela pede para ele insistir com o pai sobre o paradeiro de Rodrigo.

Eduarda depara-se com visita de Rosete aos sobrinhos e fica furiosa. Mais uma vez ela e Francisco discutem sobre Rosete. Tiago tenta convencer mais uma vez Eduarda que Diogo não é de confiança mas Eduarda não acredita nele e pergunta-lhe pela tranche de dinheiro.

Carlos não acredita que Diogo não tenha feito nada para atropelar Tiago. Diogo diz que Tiago é doente e que se atirou para cima da carrinha e não conseguiu travar. Sai irritado com Carlos.

Carla ganha coragem e pede o divórcio a André, diz que tentou mas não aguenta mais a relação deles. André fica chocado e desespera.

Afonso está em baixo porque Xana não atende o telemóvel. Eduarda insiste que ele se afaste dela. Beatriz defende o irmão e diz para ela o deixar ser feliz. Comenta que Tiago está descompensado. Eduarda defende Tiago e diz que ele faz tudo por amor. Recebe sms e sai.

Na Fundação, Samuel diz a Eduarda que tem de pagar prestação em atraso e ameaça-a. Diz que se ela o ajudar com o projeto dos chineses tem abatimento na divida. Sai deixando Eduarda em pânico.

Carlos insiste em que a vingança de Diogo está a passar os limites. Diogo não vai desistir. Carlos pergunta se ele está apaixonado por Beatriz e Diogo não responde diretamente, diz que ela pode ser sua irmã.

André preparou pequeno-almoço e arrumou a sala. Pede ajuda às filhas, mas as duas saem sem ligar ao pai. Carla está de saída também. André diz que a ama e pede uma oportunidade. Carla não consegue e pede desculpa.

Prazeres vai comprar roupa deixando todos admirados. Marco Paulo quer saber quem é o rapaz que a anima. Vasco conta que Afonso lhe vai dar dinheiro para comprar a papelaria.

Eduarda acaba por contar a Tiago que deve dinheiro a agiotas. Tiago diz que trata do assunto se ela despedir Diogo. Eduarda fica furiosa ao ver noticia no jornal sobre ela afirmando que ela mentiu sobre ter ganho a lotaria.

Intrigados, todos comentam a notícia no jornal. Querem saber de onde Eduarda tirou o dinheiro para comprar a herdade. Marco Paulo avisa Diogo que Tiago fez queixa dele e vão para o posto.

Diogo responde tranquilo às perguntas de Henrique. Diz que Tiago acha que ele tem um caso com a mulher dele e por isso provoca e até já disparou contra ele. Conta que ele se atirou para a carrinha para simular falso atropelamento.

Afonso acusa Xana de ter contado a jornalista que a mãe não ganhou a lotaria. Xana jura que não foi ela mas Afonso não acredita.

Tina provoca Filipe, quer confessar-se. Filipe atrapalhado afasta-se quando Mercedes entra na sacristia. Ela traz cheque para as obras da igreja deixando Filipe encantado. No entanto, Mercedes quer os livros de contas deixando Filipe entalado.

Beatriz agradece a Diogo, diz que Martim está confiante e quer continuar tratamentos, foi ele que o motivou. Tiago entra e discute com Diogo.

Carlos diz a Diogo que já tem o resultado dos testes de ADN. Diogo estranha a rapidez no envio do resultado e Carlos afirma que Diogo e Beatriz são irmãos, SENDO Beatriz filha de Vicente. Diogo fica arrasado.