Resumo: 14º Episódio - 14 de novembro (quinta-feira)

Tina volta atrás e diz que Tiago não lhe fez nada, que foi um acidente, tendo batido com a cabeça na mesa-de-cabeceira. Beatriz não quer acreditar, diz a Tina que ela não é boa pessoa e sai irritada. Tiago aparece e paga a Tina por não ter dito a verdade.

Carlos diz a Diogo que vai a Lisboa entregar amostras de ADN e tentar descobrir algo sobre as offshore de Eduarda. Diz para Diogo ficar quieto enquanto ele não voltar. Diogo acha que Eduarda ficou convencida que não têm nada contra ela.

Martim entusiasmado com notícia sobre Diogo, o tio Afonso diz que o leva a falar com Diogo, deixando Tiago furioso. Eduarda quer que Afonso deixe Xana.

Beatriz fica furiosa por não ter conseguido encurralar Tiago. Norberto traz cavalo para Beatriz que desata a galope.

Joana dirige-se à taberna sob o olhar de Mafalda, que avança e hesita ao entrar.

Xana, não se cala, deprimida por causa do Afonso enquanto Joana fica sem reação ao ver Mafalda. As duas acabam por se abraçar. Joana quer saber o que aconteceu, porque é que ela desapareceu e nunca deu notícias. Mafalda pede desculpas por tudo e pede para voltar para casa. Joana diz que tem de falar com Henrique.

Afonso deixa Martim com Diogo. Martim diz que não sabia que ele era comando. Diogo diz que ele precisa de acreditar nele próprio e não se deixar dominar pelo medo.

Beatriz fala com o Dr. Silvério sobre a situação do Afonso, quer saber o que pode ser feito para deixar de ser chantageada por Tiago. O advogado diz que é difícil e que Afonso pode mesmo ser preso.

Francisco quer voltar a estar com Rosete, não consegue deixar de pensar nela. Rosete diz que não podem voltar a envolver-se e pede ajuda para ver Martim. Nisto, Tina entra no bar e dirige-se furiosa a Rosete, por esta ter falado com Beatriz, diz que sabe defender-se e vira as coisas a seu favor, não precisa que Rosete se preocupe com ela. Falam sobre Diana, que ela precisa de ajuda, o pai morreu há anos e ela está a ser chantageada pelo ex namorado.

Beatriz e Tiago discutem. Ela não percebe em que momento Tiago convenceu Tina a mentir. Martim diz que quer voltar a fazer fisioterapia, conta sobre a conversa que teve com Diogo e como ele o motivou. Tiago fica furioso.

Vasco põe pó que Elsa lhe deu na mousse de chocolate da Tia Prazeres. Ela não quer comer. Marco Paulo diz que ele come. Vasco em pânico diz que não pode comer a mousse e decide comer ele.

Elsa diz ao pai que a “santa” lhe disse para abraçar a carreira de cantora. Vasco aflito, diz a Elsa que teve de comer a mousse com o pó branco que ela lhe deu. Corre para a casa de banho. Elsa fica nervosa.

Martim muito focado nos exercícios. Diz que foi a conversa com Diogo que o motivou. Concentra-se e consegue mexer os dedos de um pé. Fica eufórico. Feliz, mostra à família a sua conquista. Tiago faz discurso de família, deixando Beatriz fula. Diogo entra e Martim agradece-lhe os conselhos e diz que foi graças a ele que conseguiu

Rosete diz a Diana que já sabe de tudo, decide voltar a contratar Diana. Ela agradece e jura que nunca mais lhe vai falhar. Rosete diz que tem uma condição. Quer que ela leve ao bar o ex-namorado.

Prazeres quer apresentar queixa contra Rosete. Henrique explica que não faz sentido o que ela quer e que vão ser só custos que vai ter. Henrique recebe telefonema e deixa André com Prazeres.

David não gosta do regresso da irmã Mafalda. Henrique entra, quer saber se a filha quer dinheiro. Joana diz a Henrique que filha quer voltar para casa e ela como mãe não está disposta a perdê-la de novo. Henrique sai irritado e Mafalda fica nervosa.

Eduarda chora agarrada à fotografia de Martim. Diogo entra e anima-a dizendo que Martim é forte e vai conseguir voltar a andar. Eduarda abraça Diogo, diz que ele foi um anjo que apareceu nas vidas daquela família.

Tiago diz que Martim mexer os dedos não significa que ele volte a andar. Beatriz tenta que ele perceba que ela não o ama. Discutem uma vez mais e Beatriz acaba por dizer que Diogo é 10x mais homem que Tiago. Este fica transtornado.

Na taberna, Tomás fica incrédulo ao saber que Mafalda voltou. Afonso diz a Xana que reservou quarto de hotel, ela quer saber quando ele a leva de volta à herdade. Afonso diz que a mãe não aceitou a relação deles. Xana chora.

Mercedes conta a Filipe o que aconteceu com Martim, quer acender uma vela para agradecer. Filipe diz que obras na igreja custam 15.000 euros. Mercedes diz que o vai ajudar.

No café Santinho, Vasco continua aflito nas duas idas à casa de banho. Prazeres faz campanha contra Rosete. Mercedes entra, e Prazeres chama-a perguntando pela família. Mercedes aproveita e conta que Eduarda mentiu, que não ganhou a lotaria, deixando Prazeres a questionar como é que Eduarda comprou a herdade.

No celeiro da Herdade, Tiago, cego de fúria, pega numa espingarda e volta a ameaçar Diogo que o enfrenta. Provoca-o e fala na morte de Valente. Diogo fica furioso e é Norberto que consegue acalmar os ânimos, salientando que já tinha avisado Diogo para ele ser discreto com Beatriz.

Tiago furioso, diz a Eduarda que quer Diogo fora da herdade. Eduarda diz que mandou investigar Diogo e o pai e os dois estão limpos. A sua decisão é que o Diogo fica.

Carla examina o pé de Marco que já está bem. Ele pede para ela falar com André e separar-se, não quer viver sem ela. Carla diz que não tem coragem. Pede para ele não pressionar, mas Marco diz que espera por ela o tempo que for preciso.

Catarina convida David para dar uma volta. Ele queixa-se da irmã, ela conversa com ele e decide beijá-lo.

Joana quer falar com Henrique sobre a filha. Não quer virar as costas a Mafalda. Henrique diz que ela vai-se embora assim que se fartar, que ela não quer saber de ninguém. Joana irritada decida que ela fica.

No lagar da herdade, Tiago observa Diogo. Este acaba de carregar pick up e arranca. Tiago corre, atira-se para cima da pick up e cai ao chão, simulando um atropelamento. Diogo não tem tempo de reagir.