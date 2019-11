Resumo: 13º Episódio - 13 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André abre a pasta, mas só encontra folhetos sobre pesca. Procura no resto da sala, mas não encontra nada. Vai para os quartos. Diogo atende chamada de Carlos. Este conta que André não encontrou nada e que o viu sair de casa deles de mãos a abanar. Diogo fica contente.

Eduarda está nervosa, quer saber quem enviou email ao Francisco com medo que chegue aos jornais também. Tiago diz que já tem um hacker a tratar do assunto. Eduarda desconfia de Rosete.

Diogo dá banho a cavalo quando Tiago aparece e faz novas ameaças. Diz que o quer longe da sua família, sobretudo de Beatriz, mas Diogo ignora-o. Tiago diz-lhe para desaparecer de vez.

Norberto diz a Arminda que a papelaria está à venda por doze mil euros. Vasco entra a correr na cozinha da herdade e fica desiludido quando Arminda diz que pedem muito dinheiro pela papelaria e não a vão comprar.

Prazeres repara que Marco Paulo está contente. Ele diz que a fisioterapia lhe fez bem.

Diogo diz a Eduarda que percebe que ela não está bem e oferece-se para a ajudar, aproveitando para a elogiar. Ela agradece, gosta da postura de Diogo. Tiago entra e diz que não consegue descobrir quem enviou o email.

Na piscina da herdade, Martim não quer entrar na água. Beatriz brinca com ele e convence-o, Martim sente-se feliz e sem dores. Os dois divertem-se na água e Beatriz abraça o filho, feliz.

André entra no posto receoso, mas disfarça com uma postura arrogante. Olha para Henrique com raiva, este chama-o e diz-lhe que vai instaurar-lhe um processo disciplinar. André implora uma oportunidade. Fala na família, nas filhas. Henrique pondera e decide dar uma oportunidade, deixando André aliviado.

Beatriz desabafa com Carla que está a começar a gostar muito de Diogo, mas mente dizendo que não se pode separar de Tiago por causa de Martim. Carla, por sua vez, desabafa que gosta de Marco, mas tem pena de André e não tem coragem de separar-se.

Eduarda ameaça Rosete, diz que a quer longe do seu marido e da sua família. As duas discutem e Eduarda diz que Rosete não tem ninguém em casa à sua espera, ao contrário dela, deixando Rosete irritada.

Catarina pergunta a Sílvia se ela está interessada em David. Sílvia mente e diz que não. Catarina diz então que vai tentar conquistá-lo.

No carrossel, Francisco ouve a história de Rosete, de como ficou sozinha com a mãe e como implorou a Eduarda para se despedir da mãe. Conta tudo e acaba por ficar perturbada. Francisco sente-se condoído com a situação e pede desculpa a Rosete, não quer que ela sofra. Diz-lhe que a admira muito como mulher que é, tão diferente de Eduarda. Acaba por beijá-la e Rosete afasta-se, pergunta se ele tem a certeza. Ele diz que sim, e Rosete beija-o.

Diogo conversa com Beatriz, quer saber como está Martim. Aconselha Beatriz a não ficar agarrada ao passado porque isso não ajuda o filho. Leva lenço que Beatriz usou.

Tiago tenta aproximar-se de Beatriz e beijá-la. Ela diz que se ele voltar a tentar que o expulsa da herdade. Ele diz que não pode, ela está presa a ele para sempre. Beatriz percebe que Tiago tem mais provas contra Afonso.

André beija Carla e convida-a para sair e jantar fora. Ela não quer. Nisto, Sílvia entra a chorar, dizendo que está farta de ser o cupido dos outros.

No carrossel decorre a festa das Anjas e Diabas. Francisco não tem vontade de ir para casa. Rosete diz-lhe que o que aconteceu não se volta a repetir. Francisco quer repetir e Rosete ignora-o, continuando a trabalhar.

Diogo entrega a Carlos amostras dele e de Beatriz tiradas do lenço. Precisa de saber se são irmãos. Carlos pergunta se ele está apaixonado e se ele vai parar com a vingança se o resultado for positivo. Diogo fica pensativo.

Afonso fica perturbado quando Beatriz diz que Tiago tem mais provas contra ele. Ou então as roupas que ele entregou não eram de Afonso. Beatriz diz que tem forma de o travar, mas vai recorrer à ajuda de Rosete.

Elsa dá a Vasco um pó para ele dar a Prazeres e assim cumprir a sua “visão”.

Rosete anuncia a dança e as bailarinas entram em palco.

Tina encara Diana e diz-lhe que sabe que o pai dela não está em lar nenhum, quer saber a verdade. Diana cede e conta que o pai já morreu e que precisa de dinheiro para pagar ao ex namorado que a está a chantagear. Nisto, surge Beatriz que quer falar com Tina, explica que precisa dela para conseguir algo de Tiago sem dizer o quê. Apela a que ele não tem o direito de ser violento nem de ameaçar seja quem for. Tina hesita.

Beatriz encara Tiago, quer saber se ele tem mais provas contra Afonso. Faz Tina entrar, deixando Tiago chocado. Beatriz diz que se ele continuar a chantageá-la, Tina vai falar com um juíz.