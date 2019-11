Resumo: 12º Episódio - 12 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda furiosa, diz a Francisco que comprou a herdade com o dinheiro de uma herança e que mentiu sobre a lotaria porque não queria falatórios. Diz não ter de explicar nada a ninguém e sai, deixando Francisco muito intrigado.

Prazeres, na sua manifestação contra o carrossel, só tem 4 mulheres que gritam sem energia. Tomás fica chateado com a insistência de Prazeres em fechar o bar. Rosete rasga o cartaz e diverte-se a provocar Prazeres.

Marco Paulo entrega a baixa no posto da GNP. Henrique quer saber se há novidades sobre o assalto ao escritório do advogado, mas Marco não sabe de mais nada. Marco pergunta pelas armas que Raul deixou no posto ao cuidado de André, mas Henrique diz que não sabe de nada.

No bar Carrossel, André vende as armas, que Raul lhe deu, a Bruno. Francisco comenta com Rosete que Eduarda alega ter recebido uma herança para comprar a herdade. Rosete diz que é impossível a irmã ter recebido uma herança.

Eduarda, furiosa, confronta Dr. Silvério. O advogado diz que tinha tudo arquivado e nunca pensou que alguém tivesse interesse nos documentos. Eduarda comenta que, desde a chegada de Carlos, só tem tido problemas. Decide ligar a André.

Diogo diz a Carlos que Francisco não sabia de nada sobre a compra da herdade. Conta-lhe sobre ter confrontado Eduarda à frente de todos. Diogo quer agora descobrir tudo sobre as contas off shore de Eduarda.

No café Santinho, Raul conta a toda a gente que Elsa foi “tocada por Deus” e ouve a Nossa Senhora. Diz que ela tem premonições e Vanda confirma tudo. Filipe não sabe o que dizer sobre tudo aquilo.

Em casa dos Figueiredo, Xana com medo dos poderes de Elsa, não quer que ela saiba que esteve na sacristia. Elsa continua a fingir. Afonso chega e pede desculpa a Xana pela cena em casa dele. Os dois beijam-se.

Na taberna, Beatriz decide ir ter com Diogo e jantar com ele. Carlos entra e ao ver os dois juntos sai. Prazeres observa os dois a jantar.

Eduarda ao jantar, pede desculpa a Francisco e a Mercedes pela forma como reagiu quando foi confrontada sobre a herdade. Conta mais uma mentira, que encontrou um saco com dinheiro que pertencia a Jaime, o seu ex e decidiu comprar a herdade.

Prazeres fala de Rosete e Tomás, quer fechar o Carrossel e mandar Tomás embora da Câmara Municipal de Vila Brava. Quer falar com Eduarda para ter o apoio dela, mas Arminda acha melhor ela não o fazer. Tiago entra e pergunta por Beatriz, Prazeres descai-se e diz que ela está a jantar com Diogo, na taberna.

O ambiente ao jantar é descontraído, Beatriz fala da sua vida e conta a Diogo que ela e Afonso não são filhos de Francisco. Diogo mente a Beatriz sobre a vida dele. Tiago entra na taberna e fica a observar Diogo e Beatriz a jantar.

Francisco diz a Eduarda que não acreditou na história do saco de dinheiro e que não confia nela, esta enfrenta-o e responde que assim sendo, têm um problema para resolver. Afonso entra na sala e Eduarda diz-lhe que não aceita Xana.

No carrossel, Tiago bebe e Rosete pergunta se ele está a celebrar alguma coisa. Ele diz que celebra o amor. Nisto, Tina vai de encontro a ele, insinua-se e ele gosta. Rosete diz a Tina para o deixar em paz, mas Tina não quer saber, bebe com ele, dançam e acabam por sair do bar juntos.

No hotel, Tina e Tiago entram num quarto aos beijos. Ela percebe que Tiago não está excitado, mas Tiago diz-lhe que é ela que não está a fazer bem o trabalho. Tina responde e ele dá-lhe um soco na cara.

Beatriz acorda o filho que adormeceu no sofá, ele tem o reflexo de se levantar e cai ao chão. Chora e Beatriz acalma-o, levando-o para o quarto.

Tina está assustada e agarrada ao olho enquanto Tiago, aflito, pede desculpa e tira dinheiro da carteira perguntando quanto ela quer para que nada se saiba. Tina diz que não quer nada, quer ir à polícia fazer queixa dele.

Carla vai ver Marco Paulo porque André lhe pediu para ver o pé dele. Examina-o, enquanto Marco Paulo se queixa com dores. Ela diz o que ele tem de fazer para melhorar e faz uma massagem. Os dois não resistem e beijam-se com paixão.

No posto da GNP, André lê uma piada e todos se riem. Henrique entra e acaba-se a festa. Henrique chama André, de imediato, ao seu gabinete. Henrique quer as armas que Raul entregou no posto, André aflito vai inventando desculpas. Henrique manda Silva acompanhar André na procura das armas. André sente-se humilhado e sai do gabinete escoltado pelo colega.

Beatriz e Afonso passeiam a cavalo. Ela diz que só falta o Martim. Afonso tem pena do sobrinho, diz que ele nunca vai recuperar, Beatriz refuta e diz para ele não dizer isso, garantindo que o filho vai voltar a andar a cavalo.

Carlos diz a Diogo para não se aproximar muito de Beatriz. Diogo responde que tem consciência que ela possa ser sua irmã, mas precisa dela para chegar mais perto de Eduarda. Falam da notícia no jornal que menciona que Diogo recusou a condecoração do exército.

Tiago faz perguntas ao pai sobre o jantar de Beatriz e Diogo na taberna, Tomás comenta que foi um encontro casual. Tiago fica furioso ao ver a notícia sobre Diogo no jornal.

André contrariado entrega as armas a Silva. Prazeres vai a casa de André e quer saber porque é que ele quer as chaves da casa de Carlos. André diz que não pode dizer e Prazeres hesita, mas acaba por lhe dar as chaves.

Norberto comenta com Arminda que acha que têm de dar a oportunidade a Vasco de ficar com a papelaria. Ela promete pensar no assunto.

Rosete repara no olho negro de Tina e quer saber se foi Tiago que lhe bateu. Tina diz que aconteceu fora do bar, para ela não se preocupar. Rosete liga a Beatriz e diz que precisa de falar com ela, as duas combinam beber café.

Na rua da casa de Diogo, André aguarda e assim que Carlos sai de casa e se afasta, André entra com as chaves que Prazeres lhe deu. Procura algo que incrimine Diogo e Carlos. Encontra a pasta verde com os documentos da Herdade. Pega na pasta e sorri, satisfeito.