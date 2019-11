Resumo: 11º Episódio - 11 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André e Marco Paulo entram no momento exato em que Diogo se escapa pela janela. Marco Paulo magoa-se num pé ao saltar da janela atrás de Diogo. André ajuda Marco Paulo a entrar no jipe e seguem Diogo. André sai do carro e aponta com a lanterna para um dos possíveis esconderijos. Diogo mantém-se escondido e André acaba por desistir e dizer ao colega que perderam o ladrão.

Na herdade, Tiago tem esperança que Beatriz o perdoe, mas diz-lhe que só sente desprezo por ele depois de tudo o que ele tem feito. Tiago, furioso, dá murros na mesa e acaba por se ferir na mão.

Diogo entra em casa e tira da mochila o portátil, os discos externos e os documentos que trouxe do escritório do advogado de Eduarda. Quer juntar o máximo de provas que conseguir.

Vasco apela a que Norberto convença Arminda a ficarem com a papelaria e promete que depois pagará tudo.

Filipe tenta aprender alguma coisa assistindo a um vídeo de um padre. Raul interrompe-o, dizendo que não pode celebrar a missa da tarde e Filipe diz que ele está ali para isso mesmo. Raul faz-lhe algumas perguntas para assegurar que ele sabe celebrar a missa.

Diogo cria um endereço de correio electrónico falso e envia a Francisco cópias dos documentos que descobriu. Quer saber se Francisco esteve envolvido na compra da herdade. Carlos acha difícil até porque Eduarda a essa altura era amante do pai dele, e avisa-o que se destruir Eduarda, destrói todos os que estão à volta dela. Diogo ainda assim, mantém-se firme e desvaloriza, dizendo que não passam de danos colaterais a que não dá importância.

Carla e Beatriz convencem Martim a retomar a fisioterapia. Martim diz à mãe que já não a culpa do acidente e diz-lhe para aceitar o convite da Carla quando esta convida Beatriz para jantar.

No café Santinho, Prazeres e Raul falam do ladrão do escritório do advogado. Prazeres diz a Elsa que conta com ela na manifestação contra o carrossel. Xana entra e Elsa aproveita para mostrar os seus recentes dotes de clarividência. Ao avistar no visor do telemóvel de Xana uma sms de Afonso, diz a esta que ela está com uma aura amorosa e que vê um homem com um nome começado por A. Xana fica abismada. Entretanto Vasco entra e Elsa pergunta se já fez alguma coisa ao carro de Raul para provar a sua premonição, mas Vasco não teve coragem de fazer o que ela pediu.

Filipe pede ajuda divina para dar a missa, pois não consegue decorar nada. Surge uma ideia e vai buscar uma mangueira.

Beatriz, com o apoio de Francisco, enfrenta Eduarda no que respeita às câmaras de vigilância. Diz ter o direito de as retirar enquanto Eduarda afirma que ficam. Beatriz lamenta junto de Diogo, que a mãe esteja sempre do lado do ex-marido e pede a Norberto que retire tudo e deixe apenas as câmaras do portão. Eduarda fica furiosa ao saber que Beatriz a desrespeitou e pede a Tiago para agilizar rapidamente o recebimento por transferência do fundo europeu para as obras da escola.

Francisco consulta os seus mails enquanto Mercedes se mostra contente por terem retirado o sistema de vigilância. De repente, Francisco fecha o tablet e sai apressado.

Filipe mostra a Prazeres a imensa água no chão da igreja e diz que têm de fechar para obras deixando Prazeres apreensiva.

Raul encontra à porta do café um saco com o portátil, documentos e os discos roubados por Diogo na noite anterior, intrigado pede a Vasco para deixar dentro do café porque alguém se deve ter esquecido. Raul entra no carro e mal se senta ouve o para-choques do carro cair e lembra-se da premonição de Elsa, no dia anterior. Mais tarde, Raul abraça Elsa e diz que ela o salvou de um acidente maior. Elsa fica feliz, ao ver o seu plano funcionar.

Xana diz a Vasco que têm de ter cuidado com Elsa para ela não descobrir que estiveram juntos na sacristia.

Diana comenta com Rosete que está muito arrependida por ter cometido o roubo , justificando-se que estava muito aflita. Pede a Rosete uma segunda oportunidade de a admitir no bar, mas Rosete já não confia nela. Diana sai arrasada.

Eduarda em conversa ao telemóvel com Jorge, diz-lhe que já arranjou o advogado que ele pediu. Beatriz vira costas a Eduarda depois de discutir com a mãe sobre a questão das câmaras.

Francisco encara o Dr. Silvério, que conta que foi assaltado. Francisco mostra os documentos sobre a compra da herdade por parte de Eduarda, mas sem resposta pois Silvério alega sigilo profissional.

Martim está feliz por ver os cavalos, mas triste por saber que nunca mais vai poder montar. Beatriz promete ao filho que não vai descansar até ele voltar a montar.

Na papelaria, Diana chora e Henrique apresenta-se como o novo sargento, que a pode ajudar, perguntando se alguém lhe fez mal. Raul comenta com Henrique que deixou o material roubado no posto e fala das armas que entregou no posto a André.

André entra em casa quando Carla está de saída e comenta com a mulher que Marco Paulo está lesionado e que ela pode ajudá-lo com fisioterapia. Carla fica atrapalhada e diz que logo vê o que pode fazer.

Xana e Afonso beijam-se. Ela quer que ele assuma o namoro, mas Afonso diz que a mãe mata-o se ele o fizesse. Xana fica furiosa e diz que quer acabar. Afonso, desesperado, não a quer perder e resolve apresentá-la à família.

Afonso apresenta Xana e Mercedes reconhece-a como a menina da sacristia.

Diogo espera por Francisco na entrada da Herdade. Este chega e sai do carro com a pasta dos documentos de compra da herdade na mão. Diogo cumprimenta-o, mas Francisco nem responde e entra em casa. Diogo segue-o animado.

Francisco entra enquanto Diogo se esconde a assistir. Dirige-se a Eduarda, acusando-a de ter mentido estes anos todos, que não ganhou a lotaria e quer saber com que dinheiro é que ela comprou a herdade.