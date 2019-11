Resumo: 5º Episódio - 1 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Violento, Vítor ameaça Eduarda com a faca. Assustada, ela diz que lhe dá tudo o que ele quiser. Diogo, que assistia à cena, vem por trás do agressor e bate-lhe, acabando por o manietar. Eduarda agradece a Diogo. Vítor é levado para fora da herdade por Norberto que, entretanto, chega.

Em casa, Eduarda e Diogo entram e encontram Beatriz e Tiago, contando-lhes o que se passou. Tiago desconfia das boas intensões do rival e volta a fazer uma cena de ciúmes.

Na vila, Elsa e Vasco desesperam ao ver o seu carro ser rebocado. Raúl assiste à cena, satisfeito. Já no posto da GNR, Henrique entra e apresenta-se como Sargento Henrique Costa, novo chefe do posto de Vila Brava. Pouco satisfeito com o cenário que vê, põe ordem na situação. Diz a Vasco e Elsa que terão de pagar a multa e obriga André a fazer a escala de serviço.

Desesperados, sem saber como pagar a multa, Vasco acaba por contar a verdade a Raúl, que lhe diz para arranjarem trabalho, porque não o vai sustentar.

Afonso está no Carrossel, com Rosete, a contar-lhe que continua sem conseguir encarar Martim e que Beatriz está de rastos e em vias de se separar, quando Xana entra. Afonso aproveita a oportunidade e convida a rapariga para jantar.

No quarto do hotel, Diogo prepara uma bomba caseira. Olha para a fotografia de Beatriz e vira-a ao contrário.

Tiago insiste com Martim para que o filho mude de atitude, mas ele está irredutível. Beatriz entra e tenta acalmar o filho, que sai para o quarto. Beatriz pede ao marido para tirar as suas coisas do quarto dela e diz que não desistiu do divórcio.

Sentados à mesa para jantar, Eduarda e Francisco falam sobre Vítor e sobre a valentia de Diogo. Tiago que, entretanto, entrou, não gosta e diz que continua a desconfiar do militar. Beatriz fica a saber que a mãe e Tiago investigaram Diogo e confirmaram a história dele.

De volta ao quarto de hotel, Diogo encontra Carlos, que está sentado ao lado da boa e pergunta-lhe o que é aquilo. Diogo explica-lhe que o engenho é falto e que é só para pregar um susto. Carlos não está convencido, diz-lhe que é crime o que ele está a fazer. Para tranquilizar o pai, Diogo põe a bomba no lixo. Carlos diz a Diogo que decidiu fica uns tempos em Vila Brava, para se certificar que o filho não faz asneiras.

Beatriz pesquisa na internet sobre transplante de células-tronco na medula, mas Tiago diz-lhe que ainda é cedo para Martim e aproveita a deixa para pedir à mulher que volta para ele. Beatriz não cede e mantém a decisão de se divorciar.

Diogo está no quarto e recorta palavras de uma revista e cola numa carta, que guarda no bolso, quando batem à porta. É Carlos, diz-lhe que vai arrendar uma casa onde possam viver os dois. Diogo, reticente, tem receio que Eduarda reconheça o ex-PJ e descubra a verdade. Carlos tranquiliza-o, pois, a certidão de nascimento de Diogo diz que ele é seu filho biológico e, inclusivamente, 2 anos mais velho do que seria Rodrigo Bastos.

De mota, à porta da herdade, Diogo deixa a carta na caixa do correio.

Tomás conversa com Joana, ela diz-lhe que Henrique nunca foi o mesmo desde que a filha deles, Mafalda, saiu de casa e que há 3 anos que não sabe nada da filha.

Na Herdade, Beatriz apresenta Diogo a Martim. O rapaz culpa-o e diz que preferia estar morto. Divertido, Diogo desvaloriza e brinca com a situação, arrancando sorrisos a mãe o filho. Ao ver a situação, Tiago fica furioso.

No Picadeiro, Tiago vai ter com a mulher e acusa-a de ter um caso com Diogo. Perplexa com a acusação, Beatriz nega. Tiago insiste e acusa-a de ter mantido um caso com Rui, filho de Arminda. Discutem e Tiago agarra-a com força no braço. Beatriz diz-lhe para a largar, que está a magoá-la. Diogo intervém e enfrenta Tiago.