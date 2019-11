Resumo: 4º Episódio - 31 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago insiste com Eduarda de que não quer Diogo a trabalhar na herdade, mas a sogra diz-lhe que, se o ex-militar não tiver nada a esconder, lhe vai dar a mão. Tiago, furioso, bebe um copo de whisky, Eduarda censura-o.

No hospital, Martim está muito aflito porque não sente as pernas. Beatriz, desnorteada, abraça o filho.

Tiago vai até ao Olival e avisa Diogo para ficar longe da sua mulher e da sua família. Calmo, Diogo não se deixa intimidar.

Prazeres está decidida e faz de tudo para fechar o Carrossel. Tomás, o Presidente da Câmara, não lhe dá troco. Tenta também na esquadra, mas sem sucesso.

Beatriz quer contar a verdade ao Martim. Ainda que Tiago e Eduarda discordem, está decidida em falar com o filho.

Tiago volta a fazer uma cena de ciúmes, por causa de Diogo, deixando Beatriz furiosa.

Sozinho, Diogo vai até à Fundação, tentar ver se encontra algum documento suspeito, mas sem sucesso.

No carrossel, todas festejam o sucesso da festa, que lhes triplicou o lucro. Diana fala ao telefone com alguém, diz que ainda não arranjou dinheiro todo e pede mais tempo.

Elsa, desesperada, diz a Vasco que têm de encontrar uma maneira de ter dinheiro, para evitar que todos descubram que estão falidos. O namorado desvaloriza.

Tiago conta a Beatriz que o neurocirurgião também acha que o filho dificilmente voltará a andar. Decidida, Beatriz vai contar a verdade ao filho.

Cobarde, Tiago não consegue encarar o filho e é Beatriz que acaba por contar tudo. Martim reage muito mal e culpa a mãe por tudo aquilo, pedindo ao pai que a tire dali.

Na vila, Diogo sai da Biblioteca com um envelope e um saco. Vê uma série de artigos de jornal antigos que falam de Eduarda, da compra da Herdade e sobre o filho que nasceu morto.

Para se desculpar junto da mulher, André oferece-lhe uma rosa, mostrando-se extremamente atencioso. Carla sente-se culpada e vai ter com Marco Paulo para terminarem tudo. Não quer magoar o marido nem as filhas. O amante fica arrasado.

Eduarda pede desculpas a Diogo e dá-lhe as boas-vindas à Herdade. Vítor diz mal dos patrões e deixa uma ameaça no ar, dando a entender que vai fazer algo para se vingar, deixando Diogo desconfiado.

No hospital, Martim continua revoltado com a mãe. Tiago diz-lhe que vai para uma clínica de reabilitação.

Passados alguns meses, o rapaz volta para casa, apático e sem vontade de conversas. Afonso Maria continua sem conseguir encarar o sobrinho.

Arminda está preocupada com a ferida de Norberto que não cicatriza.

Raúl está desconfiado da filha e quer tirar tudo a limpo. Aproveita que ela não está e leva-lhe o carro, deixando-o no meu da rua. Sai do carro, tranca-o e liga a André, dizendo que precisa de um favor.

Tomás recebe a família em sua casa. Henrique, cunhado do Presidente da Câmara, foi destacado para a esquadra da Vila Brava e mudou-se com a mulher, Joana, e o filho, David, que não está contente com a mudança. Sílvia fica encantada ao ver o rapaz.

Vítor vai até ao lagar e é seguido por Diogo, que se esconde para não ser visto. Eduarda vê Vítor a colocar garrafões de azeite numa carrinha. Confronta-o e diz-lhe para ir embora da propriedade. Revoltado, Vítor diz-lhe que ela vai pagar tudo o que lhe deve, a bem ou a mal e ameaça-a com uma navalha.