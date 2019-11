Resumo: 3º Episódio - 30 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda está furiosa e pede explicações a Diogo, acusando-o de se aproveitar da situação para lhes extorquir dinheiro. Diogo tenta-se explicar e diz-lhe que perdeu o seu melhor amigo na guerra e que escondeu o passado porque estava a tentar recomeçar do zero. Eduarda, irredutível, manda-o embora, ignorando os apelos de Norberto para que a patroa reconsidere.

Tomás vai ao hospital e fica indignado com Tiago, por não lhe ter contado do acidente do neto. Tiago desvaloriza. Beatriz continua a acusar o marido de lhe estar a esconder informação sobre Martim.

Eduarda diz à filha que a quer longe de Diogo, porque o apanhou a mentir.

No hotel, Rodrigo está furioso por ter sido despedido. Ao olhar para uma fotografia de Beatriz, toma uma decisão e sai.

No hospital, Tiago conta à família que Martim está paraplégico. Todos ficam em choque. Eduarda quer uma segunda opinião. Beatriz sai, para ir ver o filho, que está no recobro. Tiago tenta apoiar a mulher e levá-la para casa para descansar, mas Beatriz afasta-o e diz que quer estar sozinha.

À saída do hospital, encontra Diogo, que lhe sugere saírem dali. Seguem os dois de mota, até ao castelo. Beatriz conta-lhe o estado de Martim e Diogo tenta conforta-la. Os dois abraçam-se.

Mais tarde, ao telefone com Carlos, Diogo fica a saber que o querem condecorar com o título de oficial da Ordem Militar de Avis. Diogo recusa e diz ao pai que rasgue a carta.

De regresso ao hospital, Diogo pede a Beatriz para interceder junto de Eduarda, para que ele recupere o trabalho na herdade, conta-lhe que o melhor amigo lhe morreu nos braços e que precisa de espairecer a cabeça. Ela assente e garante-lhe que terá o emprego de volta.

Martim acorda, Tiago conta-lhe que ele e a mãe tiveram um acidente. Beatriz entra e abraça o filho. Martim diz que não sente as pernas e o pai explica-lhe que a recuperação ainda vai levar algum tempo. Beatriz diz-lhe que é um milagre estarem vivos.

Afonso discute com Francisco, diz-lhe que não quer ir ao hospital visitar o Martim porque não se vai controlar. Francisco está revoltado com a fraqueza e cobardia do filho. Mercedes defende o neto.

Na Taberna, vários clientes gozam com Xana e Afonso defende-a.

Beatriz diz a Francisco e Norberto que Diogo vai trabalhar na herdade. Norberto, olha desconfiado, e diz-lhes que Eduarda não vai gostar. Irredutível, Beatriz diz que irá falar com a mãe.

Na fundação, Beatriz enfrenta a mãe. Eduarda não aceita que a filha tenha voltado a contratar aquele homem que, diz, ser um oportunista. Beatriz acredita na história de Diogo e não recua na decisão de o contratar.

Tiago vê Diogo a trabalhar no Olival e fica furioso. Vai ter com Eduarda e diz-lhe que a filha está a fazer de propósito para o provocar. Eduarda diz que também não confia no ex-militar e pede a Tiago que investigue tudo sobre a vida dele.