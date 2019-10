Resumo 1º Episódio - 28 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Enquanto Rodrigo monta a cavalo, sob o olhar atento da mãe, Vicente e Eduarda discutem, numa zona mais reservada, junto ao celeiro.

Vicente oferece dinheiro à secretária, para que esta faça um aborto. Sem ser vista, Arminda ouve a conversa. Vicente diz que não vai deixar Teresa nem os filhos. Eduarda, furiosa, diz-lhe que se meteu com a mulher errada.

Orgulhoso ao ver o filho no cavalo, Vicente quer falar com Teresa. Conta-lhe que o pai se endividou antes de morrer e que eles não têm dinheiro para pagar as dívidas herdadas.

No dia seguinte, enquanto brinca com Beatriz, Rodrigo é levado por Jorge, que tem a cara tapada por uma máscara. Beatriz ainda tenta ajudar o amigo, mas é empurrada para o chão e fica a chorar.

Arminda entra na cozinha e conta a Teresa que não sabe de Rodrigo. Nisto, toca o telefone, é o raptor. Exige 100 mil contos em 24 horas e proíbe-os de chamarem a polícia.

Rodrigo, em pânico, grita por ajuda. Jorge entra com uma sopa e manda-o calar, mas o rapaz atira a comida ao chão e consegue tirar a máscara de Jorge, destapando-lhe a cara. Jorge, furioso, dá-lhe um estalo.

Jorge não quer arriscar, agora que Rodrigo lhe viu a cara, Anselmo tranquiliza-o e diz-lhe que, assim que tiverem o dinheiro, fogem com as novas identidades Eduarda concorda com Anselmo, mas Jorge diz que já tem um plano para a criança.

Vicente e Teresa vendem tudo o que têm, mas não chega e, por isso, acrescentam ao saco mais algumas joias. Jorge liga a Vicente para saber se já têm o dinheiro. O pai exige falar com o filho, para ter a certeza que este está bem. Combinam o ponto de encontro e Jorge diz-lhe para não avisar a polícia, se quiser o filho vivo.

Vicente e Norberto saem para ir buscar Rodrigo. Quando estão a chegar ao local combinado, Vicente dá indicações a Norberto e diz-lhe para, se algo correr mal, usar a caçadeira.

Tenso, Vicente aguarda do local combinado. Jorge chega, numa carrinha, de cara tapada.

Norberto, que está deitado no chão, de caçadeira a vigiar o patrão, é surpreendido por Anselmo, que lhe aponta uma arma.

Quando se preparam para fazer a troca do dinheiro, Anselmo surge por trás e bate na cabeça de Vicente, que fica estendido no chão. Os raptores correm para a carrinha, com o dinheiro e a criança, quando Vicente dispara, mas falha. Jorge dispara de volta, atingindo Vicente que morre no local. Rodrigo chora, desesperado, agarrado ao pai, mas é levado pelos dois homens.

Eduarda está furiosa porque mataram o amante, discute com Jorge. Este ainda a tenta convencer a fugir com eles, mas a mulher pega na sua parte do dinheiro e sai. Rodrigo, apático e de venda nos olhos, é levado novamente para a carrinha.

De regresso à Herdade, com a polícia, Norberto pede desculpa a Teresa. Carlos Moreira, o inspetor da judiciária, conta a Teresa que Vicente foi morto pelos raptores, que levaram o dinheiro e Rodrigo. Garante-lhe que a polícia vai continuar a investigar.

Depois de vários dias de viagem e muitos países, os raptores e Rodrigo chegam a Berlim. Anselmo e Jorge discutem o destino da criança, o primeiro não o quer deixar na rede de tráfico, mas o segundo está decidido.

Quando Jorge sai, para procurar o contacto, Rodrigo pede a Anselmo para o deixar ir fazer xixi. O homem acaba por ceder e Rodrigo aproveita a oportunidade para fugir. Anselmo ainda o tenta apanhar, mas desiste, deixando-o ir embora.

Enquanto corre, Rodrigo choca com um jornalista que está em reportagem e o câmara acaba por o apanhar na imagem. O rapaz continua a correr e só para quando chega a um prédio devoluto.

Aqui, um grupo de miúdos vê Rodrigo e aproximam-se dele e falam-lhe em alemão. Rodrigo recua.

Surge a polícia. Rodrigo ainda pensa em pedir-lhe ajuda, mas os agentes mostram-se muito agressivos com os miúdos. Um dos rapazes puxa Rodrigo e ajuda-o a esconder-se.

Em Portugal, Teresa está apática à frente da televisão, onde estão a passar notícias sobre a queda do Muro de Berlim. No meio da reportagem passa Diogo, mas Teresa não vê o filho.

Depois do funeral de Vicente, Teresa, visivelmente combalida, diz a Eduarda que vai vender a Herdade para pagar as dívidas e financiar a investigação do Rodrigo.

Teresa está deitada, febril e muito fraca, sem condições de ir à escritura para vender a herdade. Para evitar perder o negócio, concorda em passar uma procuração a Eduarda, para ir no lugar dela.

Ciente de que lhe resta pouco tempo de vida, porque o cancro já está espalhado e não é possível operar, Teresa pede ao Inspetor Carlos para que nunca desista de Rodrigo.

Em Berlim, muito sujo e com ar de mendigo, Rodrigo, faz pequenos furtos com outros miúdos.

Eduarda que, entretanto, já deu à luz o bebé Afonso, é pedida em casamento por Francisco.

Rodrigo já vive nas ruas de Berlim há bastante tempo. Ao tentar roubar a mala de uma mulher, é apanhado pela polícia.

Já em Lisboa, na Instituição, Carlos conta a Rodrigo que a mãe morreu e que o irmão foi adotado e mora fora de Portugal. Rodrigo fá-lo prometer que vai apanhar os responsáveis pela morte do pai e conta-lhe que também havia uma mulher.

Carlos pede à Assistente Social para que Rodrigo fique com ele, até arranjar uma família de acolhimento.

Ao chegar a casa, Carlos sugere-lhe que mude de nome, para evitar que as pessoas lhe façam perguntas e descubram quem realmente é.

Valente aproxima-se e convida-o para brincar. Carlos insiste para ele ir. Rodrigo diz-lhe que se chama Diogo.

O tempo passa e, já adultos, Diogo e Valente ingressam na Academia Militar.

Ao mesmo tempo, Beatriz casa com Tiago e, mais tarde, nasce o filho de ambos, Martim. Tiago mostra-se possessivo e violento em relação a Beatriz.

Na República Centro Africana, no quartel dos Comandos, Diogo recebe uma mensagem e fica a saber que Jorge Ferraz, um dos seus raptores, foi capturado pela polícia.

Beatriz está no campo a trabalhar, quando é surpreendida por Tiago, que não gosta de a ver a trabalhar no trator. Beatriz está farta no excesso de proteção e controlo do marido. Ele diz que vai acompanhá-la a Bruxelas.

Na última missão de Valente antes de regressar a Lisboa, os dois amigos são atacados. Valente é apanhado numa explosão e não resiste aos ferimentos. Diogo, que também ficou ferido, fica destroçado.

Beatriz desconfia que Tiago a está a espiar, cria uma armadilha ao marido. Tiago ao saber que a mulher não janta em casa, vê a localização da mulher através do GPS e entra de rompante num quarto de hotel, à procura de um amante. Beatriz fica furiosa e pede o divórcio. Tiago, fora de si, dá-lhe uma bofetada, mas arrepende-se de seguida. Beatriz, atónita, vai-se embora.

Já em Lisboa, no hospital, Diogo sofre com a morte do amigo, enquanto Carlos o tenta animar. Ainda a recuperar dos ferimentos, Diogo começa a vestir-se para ir à PJ falar com Jorge Ferraz. Carlos tenta demovê-lo, mas sem sucesso.

Na sala de interrogatório, Diogo confronta Jorge, que não mostra intenções de falar. Diogo e Carlos dirigem-se para a saída. O primeiro segura a porta, deixa o outro sair e tranca-se, ficando sozinho com Jorge.

Diogo agarra o criminoso pelo pescoço e ameaça-o. Com medo, Jorge mente e diz que foi Anselmo, que já morreu, que matou o pai dele, a mando da Eduarda Gonçalves.

Em casa, Diogo pesquisa na internet sobre Eduarda e conclui que está na altura de voltar a Vila Brava. Carlos protesta e não quer que o filho desperdice a vida toda por causa de uma vingança, mas ele está irredutível, quer que Eduarda fique sem nada e que toda a gente saiba quem ela realmente é.

Na Taberna a almoçar, Eduarda, Francisco, Beatriz e Martim são interrompidos por Tiago, que chega bêbado, com um ramo de flores para a mulher, tentando desculpar-se. Beatriz recusa e Tiago mostra-lhe 3 bilhetes para irem à Euro Disney em família. Martim fica em êxtase, mas Beatriz, furiosa, diz que a viagem não vai acontecer.

Tiago tenta levar Martim, contra a vontade da mulher. Beatriz manda o filho entrar no carro dela e saem os dois de carro.

Diogo está de mota, a voltar para a Vila Brava, e pára no km 23, onde tudo aconteceu. Decidido, volta para a mota e continua viagem.

No carro, Martim está furioso com Beatriz, que tenta acalmar o filho. Tiago liga e Martim tira o cinto de segurança, para atender a chamada do pai. Beatriz diz-lhe para não voltar a ligar e desliga. Beatriz está a falar com o filho, quando o carro se despista e cai num declive. Diogo assiste a tudo, pára a mota e corre para ajudar.

Diogo tira Beatriz do carro, inconsciente. Quando acorda, pede para Diogo salvar o filho, que também está dentro do carro. O carro afunda-se e Diogo mergulha para salvar Martim. Sai da água, com o rapaz nos braços. Diogo faz-lhe massagem cardíaca e consegue reanimá-lo.

No hospital, Martim é levado para os cuidados intensivos e Beatriz fica desamparada, a chorar, abraçando-se a Diogo. Surgem Eduarda, Francisco e Tiago, que vê, com desagrado, o abraço e pergunta por Martim.

Diogo vê Eduarda e fica estarrecido.