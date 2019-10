Trabalha na taberna do inglês e é filha do cabo André e da enfermeira Carla. É uma jovem gira e fresca, sem grande sentido de responsabilidade e que desistiu de tirar um curso superior. Acha que já estudou o suficiente. Gosta de gozar a vida. Vai ter um caso tórrido com o Afonso Maria e vai apaixonar-se, mas vai sofrer porque ele não quer assumir a relação.

Objectivo: convencer Afonso Maria a assumir que são namorados.