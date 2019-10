De momento, está desempregado, condição que lhe agrada bastante. É filho da Arminda e do Norberto, com quem vive desde que regressou de França. Namora a Elsa Santinho, com quem forma uma dupla de burlões. É calão e irresponsável, mas tem charme e usa-se disso para levar todos na sua lábia. Vai explorar a Papelaria da vila.

Objectivo: ser rico e dar tudo à sua Elsa.