Tiago Branco

Marido de Beatriz. É médico no hospital da cidade perto de Vila Brava. É obcecado por Beatriz, não quer mais ninguém na vida dele. É uma pessoa perturbada, dependente do amor da mulher. Vai perseguir Beatriz depois de esta pedir o divórcio. É filho de Tomás Branco, com quem tem uma péssima relação que dura desde a morte da mãe, vítima de um assalto ainda em Inglaterra. Pai de Martim, vai aproximar-se mais do filho depois do acidente.

Objectivo: Manter o casamento com Beatriz.