É irmã da Eduarda e a proprietária do bar “Carrossel”, o local mais querido pela rapaziada da vila e mais odiado pelas beatas. Tem uma relação conflituosa com a irmã, desde a infância. É frontal, muito segura de si, bela e sensual. Já seduziu muitos homens e mantém uma relação de amizade com Tomás Branco.

Objectivo: encontrar um homem que a ame e ter uma relação normal com os sobrinhos.