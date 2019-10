Guarda, muito cioso da sua posição de agente da autoridade. Quer honrar a memória do pai, que foi cabo da mesma corporação, e ser íntegro e justo. É divorciado e mantém em segredo uma relação com Carla, mulher do seu superior (André). É pai da Catarina, uma adolescente de 15 anos ,com quem tem uma boa relação. A mulher foi-se embora há dois anos.

Objectivo: assumir a relação com Carla.