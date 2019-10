Desempregada. Sempre foi revoltada e rebelde. Saiu de casa aos 18 anos e desde essa altura que não vê a família. Volta para casa dos pais – Henrique e Joana – porque ficou sem dinheiro e descobriu que estava doente. Dá-se pior com o pai, que considera um machista autoritário, do que com a mãe, que admira. Discute com frequência com o irmão mais novo, que considera o preferido dos pais.

Objectivo: manter a doença em segredo.