Joana Costa

Era secretária de direcção numa clínica e veio para Vila Brava contrariada. O marido, Henrique, foi cá colocado e toda a família teve de deixar a vida que tinha e mudar-se. Mora com David, o filho mais novo e com o marido. Tem uma filha mais velha, Mafalda, que saiu de casa. Quando a filha Mafalda voltar, vai ser a primeira a perceber que se passa algo de preocupante com ela. Vai lutar pelo casamento e pela família.

Objectivo: recuperar a família, incluindo a filha.