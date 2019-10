Henrique Costa

É Sargento no posto. Veio para Vila Brava para fugir de criminosos e proteger a família. Apanhou um susto numa operação e sofre de stress pós traumático, mas esconde isso de todos. Por falta de coragem, mentiu e disse à mulher que tinha sido obrigado a aceitar o cargo na vila. Vive com a mulher Joana e o filho David e tem uma filha que saiu de casa (Mafalda) que considera uma irresponsável. Vai apaixonar-se perdidamente por Diana, uma dançarina do Carrossel.

Objectivo: arranjar coragem para deixar a mulher e ficar com Diana.