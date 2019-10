Falso Padre. Dá-se pelo nome de Ricardo Janeiro, mas na verdade, chama-se Filipe Sampaio. Cresceu num bairro social, de perto com o mundo do crime. Roubou uns traficantes que agora o perseguem. Para fugir, assume a identidade do novo pároco de Vila Brava, ocupando o seu lugar na igreja, mas não faz ideia de como se dá uma missa ou um sacramento.

Objectivo: manter o disfarce e saldar a dívida com os traficantes.