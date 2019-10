Elsa Santinho

Filha de Raul, namora com Vasco. É uma encostada que ajuda o pai no café, mas não faz nada, só conversa. Em miúda sofreu um acidente e todos pensaram que foi milagre ter sobrevivido. No presente, acontece o mesmo e Elsa aproveita: finge que viu a luz e que consegue comunicar com Deus, forjando premonições e transformando-se numa falsa milagreira. É tão esperta e manipuladora que muitos vão acreditar. Também em criança ficou conhecida como a miúda do “Canário” à conta de uma música que foi um êxito. No presente, volta a tentar retomar a carreira musical.

Objectivo: Ser uma estrela da música, rica e manter o esquema de “Santinha”.