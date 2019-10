Filho de Joana e Henrique. É um aluno brilhante, um adolescente responsável e que não suporta as loucuras da irmã, com quem se dá mal.

É vegan e quer mudar os hábitos alimentares de todos. Firme nas suas convicções, é capaz de algumas ações mais radicais para salvar o planeta e mudar mentalidades. É tímido, meio nerd, mas as raparigas acham-lhe piada. Vai apaixonar-se por Catarina.

Objectivo: perder a virgindade.