Estudante. É filha do Marco Paulo e neta da Prazeres. Há dois anos a mãe foi-se embora para viver com outro homem e ela não quis acompanhá-la. Ela e o pai foram viver com a avó e os tios-avós. Tem uma relação conflituosa com Prazeres, que está sempre a querer controlá-la. Vai envolver-se com David. É gira, confiante e a melhor amiga de Sílvia Figueiredo.

Objectivo: ter os pais juntos de novo e namorar com David.