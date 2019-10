Beatriz Ferreira

Formada em agronomia, trabalha na herdade. Sabe tudo o que se passa com o gado, as colheitas e adora cavalos. Através da Fundação da família abriu um Centro Hípico na Herdade. É casada com Tiago, mas o amor que sentia por ele esmoreceu. Tem um filho com 11 anos, foi mãe muito nova. É corajosa e destemida. Vai apaixonar-se por Diogo.

Objectivo: Ver-se livre da obsessão de Tiago e ajudar na recuperação do filho depois do acidente. Viver um grande amor com Diogo.